El Pentágono desclasifica los archivos secretos sobre fenómenos aéreos no identificados ¿Hay alguien ahí fuera?

Publicado por Carlos Dominguez 8 de mayo, 2026

El Pentágono publicó este viernes una primera tanda de más de 160 documentos clasificados sobre fenómenos aéreos no identificados (UAP, por sus siglas en inglés), algunos de ellos con reportes que se remontan a finales de la década de 1940.

En febrero, el presidente Trump instruyó a todas las agencias federales a identificar y liberar documentos gubernamentales sobre estos fenómenos y vida extraterrestre, argumentando que la medida se basaba en "el gran interés público".

Archivos que han alimentado "especulaciones justificadas"

Los documentos, ahora disponibles en la página web oficial del Departamento de Defensa (DoD), incluyen informes del FBI, el Departamento de Estado (DoS), la NASA y distintas agencias militares. Entre ellos destacan casos históricos de "discos voladores", así como testimonios más recientes de agentes federales que describen esferas luminosas anaranjadas.

Las imágenes de esta primera desclasificación, que según dijo un funcionario de la Casa Blanca a Fox News es solo el inicio de una serie de publicaciones, también muestran objetos de formas extrañas captados durante las misiones Apollo 12 y Apollo 17.

Una transcripción de las comunicaciones entre los tripulantes del Apollo 17 revela el momento en que los astronautas avistaron un fenómeno desconocido en el espacio. "Ahora tenemos unas partículas muy brillantes o fragmentos o algo similar que van pasando flotando mientras maniobramos", comunicó uno de los operadores al centro de control.

"Estos archivos, que han permanecido ocultos bajo clasificaciones, han alimentado durante décadas especulaciones justificadas. Es hora de que el pueblo estadounidense los vea con sus propios ojos", afirmó el secretario de Defensa, Pete Hegseth, en un comunicado citado por AFP.

Platillos, alto secreto y fenómenos sin explicación

Uno de los documentos más llamativos data de diciembre de 1947 y recoge múltiples reportes de "discos voladores" realizados por observadores calificados. Un memorando del Comando de Material Aéreo de la Fuerza Aérea señala que el fenómeno seguía siendo "de preocupación" para las autoridades.

Otro informe de inteligencia de la Fuerza Aérea, clasificado como "Alto Secreto" y fechado en noviembre de 1948, menciona la preocupación oficial por los recurrentes avistamientos de "aeronaves no identificadas" y "discos voladores".

Otro expediente, calificado por la Oficina de Resolución de Anomalías de Todos los Dominios (AARO) como "uno de los más convincentes", resume los testimonios de siete funcionarios federales que, de forma independiente, reportaron "varios fenómenos anómalos no identificados" durante el año 2023.

En uno de los incidentes, tres equipos de agentes especiales describieron esferas naranjas que lanzaban esferas rojas más pequeñas. En otro caso, dos agentes federales observaron una "esfera naranja brillante" estacionada cerca de una formación rocosa, a la que compararon visualmente con el Ojo de Sauron de la peícula El Señor de los Anillos, sin la pupila. El archivo incluye un dibujo realizado por un artista según las descripciones.

En marzo de 2024, el Pentágono difundió un informe concluyendo que no existe evidencia de que los UAP sean tecnología extraterrestre. Según el documento, la gran mayoría de los avistamientos sospechosos correspondían a globos meteorológicos, aviones de vigilancia, satélites y otros fenómenos convencionales.