Tensión interna y peleas: el 'annus horribilis' del Real Madrid

Publicado por Alejandro Baños 8 de mayo, 2026

La temporada 2025-2026 del equipo más laureado de España y de Europa podría titularse como 'la crónica de una descomposición absoluta'. El Real Madrid vive uno de los momentos más críticos de sus 124 años de historia. Un cúmulo de acontecimientos y situaciones deportivos y extradeportivos -algunos de ellos de una gravedad extrema que han dañado la imagen de la institución- le obliga a someterse no solo a una minuciosa reflexión; también a una profunda reestructuración y renovación para que esta temporada sea un punto de inflexión y regrese el éxito a un escudo que vive permanentemente de ello.

Una temporada en blanco

Con el Mundial de Clubes de la FIFA, celebrado hace casi un año, el Real Madrid daba inicio a una nueva temporada, la 2025-2026, y a una nueva etapa, dando a Xabi Alonso las riendas de la plantilla tras la marcha del italiano Carlo Ancelotti, el técnico que le ha dado más títulos a la institución en su historia. El regreso de Alonso -previamente, dirigió al filial y también fue jugador del Real Madrid- ilusionó a todo el madridismo. Sin embargo, su periplo fue más breve de lo esperado.

Tras siete meses en el banquillo blanco, el Real Madrid despidió a Alonso tras perder la Supercopa de España frente al FC Barcelona. A la derrota frente al eterno rival se sumaron los desencuentros que tuvo el técnico con alguno de sus jugadores.

Alonso fue sustituido por el técnico del filial, Álvaro Arbeloa. Un hombre 'criado' en el Real Madrid, un exjugador que conoce a la perfección la estructura de una de las instituciones más famosas del mundo. Sin embargo, su comienzo al frente del Real Madrid no fue el deseado: eliminado en la Copa del Rey por el Albacete, un equipo de segunda categoría. Es decir, otro título que al equipo se le escapaba.

La temporada continuó y el Real Madrid se puso como meta pelear por los dos títulos que le quedaban en disputa: LaLiga y la UEFA Champions League. Los dos a los que, por decreto, se les da más valor cada curso. Pero, nuevamente, llegó otra catástrofe deportiva.

Tras superar al SL Benfica en el playoff de las UEFA Champions League y al Manchester City en los octavos de final -la que es la única noticia positiva de la temporada-, al equipo le tocó medirse a uno de sus grandes rivales en Europa: el Bayern de Múnich. Y, ¿qué es lo que pasó? Que su andanza en la máxima competición del fútbol europeo -con la que tiene un 'romance'- se acabó. El equipo alemán le derrotó en los dos enfrentamientos de los cuartos de final: 1-2 en el Bernabéu y 4-3 en Alemania. Resumen: el Real Madrid, eliminado de la UEFA Champions League. Ya no eran dos los títulos que había perdido esta temporada, sino tres.

Solo queda LaLiga. No es imposible que la gane, pero sí improbable. El Real Madrid ha perdido partidos que tenía que haber ganado. En su próximo duelo, se enfrenta al FC Barcelona en el Camp Nou. Si el eterno rival no pierde, será campeón, lo que certificaría una temporada en blanco -sin títulos- del Real Madrid.

La plaga de lesiones

La falta de una idea clara de juego y personalidad sobre el campo son los dos principales motivos por los que al Real Madrid le ha ido tan mal esta temporada. Aun así, eso no quita que haya habido otros factores que han desencado este annus horribilis de la institución.

Uno de esos factores condicionantes ha sido la plaga de lesiones que ha sufrido la plantilla blanca este curso. Más de 25 partes han emitido los servicios médicos del Real Madrid.

Lesiones muy variadas, tanto musculares como óseas, y con diferentes grados de gravedad y que han obligado a más de un jugador a pasar por el quirófano.

Varios jugadores considerados importantes dentro del plantel madridista han visto como unas molestias musculares o lesiones han torpedeado su regularidad en las competiciones que ha disputado el Real Madrid este curso. Thibaut Courtois, Éder Militao, Kylian Mbappé, Jude Bellingham, Rodrygo Goes o Dani Carvajal son algunas de las piezas clave que se han perdido partidos por culpa de las lesiones.

Salvo en algún caso que ha sido por lances del juego contra rivales, gran parte de las lesiones se achaca a la ausencia de una correcta preparación física. De ahí a que se haya apuntado contra los preparadores físicos del equipo.

Una evidente tensión interna

Mientras se encargó de dirigir al equipo, el ya mencionado Alonso tuvo sus más y sus menos con algún jugador. El más reseñable fue el que tuvo con Vinícius Jr.

Con el aterrizaje de Arbeloa parecía que llegaba el entendimiento y la unión. Pero no fue así. El actual técnico del Real Madrid también ha discrepado con algún futbolista de la plantilla. Según han informado los principales periódicos deportivos de España, con quien más ha confrontado ha sido con Carvajal, el capitán del equipo.

A ello, hay que añadir el bajo rendimiento que han dado ciertos jugadores, que no ha hecho más que avivar la llama dentro del vestuario.

Peleas filtradas a la prensa

La tensión interna ha sobrepasado los límites. Hasta tal punto que, en los últimos días, se han hecho públicas dos informaciones -en las que han estado involucrados cuatro futbolistas de la plantilla- que lo único que hacen es dañar la imagen del Real Madrid de una manera mayúscula.

En la primera de las informaciones, los protagonistas son Antonio Rüdiger y a Álvaro Carreras. Según se reportó, el alemán -un futbolista con una inmensa trayectoria y curtido en mil batallas- propinó un tortazo en un entrenamiento al español, quien cumple su primera temporada en el Real Madrid, sin conocerse los motivos. El asunto no fue a más.

La segunda de las informaciones es mucho más crítica. En el entrenamiento del 6 de mayo, Federico Valverde y Aurélien Tchouameni tuvieron un desencuentro. Parecía que se quedaría ahí. Pero no fue así. Al día siguiente, ambos volvieron a tener una discusión -al parecer, con una presunta pelea física incluida- que acabó con el uruguayo en el hospital con un traumatismo craneoencefálico, según informó la institución.

Por la gravedad de estos hechos, el Real Madrid se vio obligado a emitir un comunicado después de que alguien -presuntamente, del vestuario- filtrase este suceso a la prensa. El equipo anunció que abría un expediente disciplinario a Valverde y a Tchouameni.

En definitiva, el Real Madrid se enfrenta a un espejo que devuelve una imagen irreconocible. La transición post-Ancelotti ha resultado ser más traumática de lo esperado, y la falta de autoridad en el vestuario, sumada a una alarmante fragilidad física, ha dinamitado las opciones de éxito. La entidad blanca no solo necesita fichajes de renombre para la próxima campaña; urge una restauración de los valores de disciplina y unión que siempre definieron al club. Solo así, este 'annus horribilis' podrá quedar en el recuerdo como un bache necesario para una nueva reconstrucción.