¿Por qué los liberales y demócratas abrazan a extremistas anti-Israel?

7 de mayo, 2026

Siempre ha sido un error que los políticos y analistas subestimen la moderación básica del pueblo estadounidense.

Cada vez que alguno de los dos grandes partidos se va demasiado lejos hacia la derecha o hacia la izquierda, la regla ha sido siempre que pronto son castigados por el electorado. Sin embargo, los demócratas que celebran la posibilidad de que extremistas como Graham Platner y Abdul El-Sayed representen a su partido en el Senado de Estados Unidos en las contiendas de Maine y Michigan parecen ignorar esa lección.

Si hay alguna constante real en el siempre cambiante panorama electoral estadounidense, es que una victoria en la que republicanos o demócratas logran controlar ambas cámaras del Congreso y la Casa Blanca suele ir seguida de una dura derrota en las siguientes elecciones de mitad de mandato. Generalmente esto ocurre por la percepción de que el partido en el poder siempre necesita ser frenado por sus opositores.

El bloqueo resulta frustrante para cualquiera que quiera hacer cosas, pero es una característica —y no un error— del orden constitucional estadounidense con sus controles y contrapesos. Si la historia sirve de guía, y las encuestas actuales son medianamente precisas, eso es lo que podría ocurrirle al presidente Donald Trump y al Partido Republicano este noviembre.

Pronóstico de las midterm

Esa parece ser la sabiduría convencional sobre 2026 entre las clases parlanchinas. No solo están salivando ante la posibilidad de que los demócratas le pongan un freno a Trump o lo obliguen a aceptar compromisos legislativos tras su triunfal regreso a la Casa Blanca en 2024.

Si recuperan la Cámara de Representantes, parecen dispuestos a arrastrar al país a través de otra serie de intentos inútiles de destituirlo o de llevar a cabo más “lawfare” contra el hombre que consideran su némesis. Y si el descontento por el aumento de los precios de la gasolina —debido a la guerra en Irán y otros factores económicos— se mantiene, podrían tener la oportunidad de hacerlo.

Sin embargo, esa misma lección básica de no ir demasiado lejos también podría aplicarse a los demócratas. Más aún, es una advertencia que parecen decididos a ignorar, poniendo en peligro no solo sus perspectivas electorales, sino también el frágil tejido cívico de una nación ya tensada hasta el punto de ruptura.

La moderación no está de moda en este momento, aunque el giro de los demócratas hacia la izquierda, lejos de detenerse, se está acelerando incluso más rápido que lo que ocurre en la derecha. La reacción ante dos candidatos al Senado de Estados Unidos podría resultar una prueba de hasta dónde se ha movido la Ventana de Overton del discurso aceptable entre la oposición al Gobierno.

El ostrero pro-Hamas

En Maine, el ostrero y veterano de la Marina Graham Platner tiene un control absoluto sobre la nominación demócrata para un escaño en el Senado de Estados Unidos. El puesto lo ocupa actualmente la veterana senadora Susan Collins, una republicana moderada que se considera una de las titulares más vulnerables que se presentan a la reelección este año. El establishment demócrata había reclutado a la gobernadora Janet Mills para competir. Pero las encuestas que la mostraban por detrás de Platner la sacaron de la carrera. Y eso representa un problema para los demócratas.

En cierto sentido, Platner es un candidato perfecto para la era Trump. Es un populista con poca experiencia política cuyas amargas memorias del servicio en el fallido esfuerzo estadounidense en Afganistán resuenan fuertemente entre las personas desencantadas con Washington.

Pero su versión de populismo, que en parte se centra en lo económico, también es una que habla de un cierto tipo de extremismo tóxico que los liberales han rechazado en el pasado. Tiene un historial de comentarios misóginos sobre violaciones (por los que se ha disculpado) y apariciones en podcasts donde se vomitaba antisemitismo, sin mencionar su afirmación de que todos los estadounidenses blancos son “racistas” y sus ataques a la policía. También es conocido por tener un tatuaje nazi Totenkopf en el pecho. Él dice que no conocía su significado y ha cubierto parte de él.

Equilibra estas cargas inclinándose hacia la causa izquierdista más de moda del momento: demonizar a Israel, al que ha acusado falsamente de cometer “genocidio” contra los árabes palestinos en la Franja de Gaza. Platner también ha elogiado a Hamás por sus habilidades como terroristas. Aunque ha intentado mitigar las críticas de la comunidad judía —grupos demócratas judíos mantienen actualmente su distancia de él—, organizó un séder de Pascua junto al lobby de izquierda J Street.

Para complicar aún más la situación, también es hermanastro del corresponsal del Jerusalem Post Seth Frantzman y tiene familiares judíos.

Si gana el escaño, no solo se alineará con los elementos más radicales del Senado, como el senador Bernie Sanders (I-Vt.), sino que también dará más peso al creciente coro de quienes buscan terminar la alianza con Israel.

Sin embargo, en lugar de alejarse de Platner, los mismos analistas liberales y políticos demócratas que han criticado duramente a los republicanos por no distanciarse de la cabeza de su partido o de otros condenados por la izquierda como inaceptables, ahora se están agrupando en torno a Platner. El líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer (D-N.Y.), quien se autoproclama “shomer” o “guardián” de Israel y había apoyado a Mills, ahora se ha subido al carro de Platner.

Un juego de suma cero

El columnista del New York Times Frank Bruni resumió cuál es ahora la posición consensuada de los liberales sobre las elecciones de mitad de mandato al exigir explícitamente que los demócratas se tapen la nariz colectivamente y hagan todo lo posible para ayudar a Platner a derrotar a Collins. Su razonamiento es simple y refleja un enfoque de juego de suma cero en la política. Platner será un voto a favor de destituir a Trump, y Collins probablemente no lo será.

Ese es el tipo de razonamiento que ahora se considera normal en la política estadounidense de 2026. Habiéndose convencido a sí mismos de que Trump es Adolf Hitler o una amenaza para la democracia (a pesar de que la república no corre ningún peligro aparente de ser derrocada tras cinco años y medio de Trump en la Casa Blanca), entonces cualquiera que se oponga a él —sin importar cuán odioso o extremista sea— debe ser apoyado, incluso si eso significa derrotar a un republicano con quien muchos, si no la mayoría de los demócratas, tienen mucho en común.

Pero Bruni no se conformó con meter a la fuerza a un candidato con un tatuaje nazi (algo que él y todos en el Times calificarían probablemente de descalificante si se tratara de un republicano) por la garganta de sus lectores liberales. También dijo que es igualmente obligatorio para ellos respaldar al extremista anti-Israel Abdel El-Sayed en caso de que gane una primaria muy reñida al Senado en Michigan.

El-Sayed ha causado revuelo en las últimas semanas al hacer campaña junto al podcaster antisemita Hasan Piker. Es médico y exfuncionario de salud que se ha posicionado en la línea anti-Israel en la primaria, denunciando a Israel como “malvado” y acusándolo falsamente de “genocidio”. Incluso intentó culpar al Estado judío por un reciente ataque antisemita perpetrado por un simpatizante de Hezbolá contra una sinagoga en West Bloomfield, Michigan.

Sin embargo, para horror de muchos demócratas, actualmente tiene una ligera ventaja sobre la senadora estatal liberal Mallory McMorrow y la representante moderada pro-Israel Haley Stevens. McMorrow había pensado que obtendría el apoyo de la base de izquierda de su partido gracias a su compromiso ideológico con sus posturas radicales. Pero el impulso en la carrera se ha desplazado hacia El-Sayed porque ella no puede competir con su devoción a la causa de destruir al único Estado judío del planeta.

En este sentido, se está alimentando del abrazo de la base demócrata al etiquetado interseccional falso de Israel como un opresor “blanco”. También cuenta con el entusiasmo de los votantes musulmanes estadounidenses, que constituyen una minoría significativa entre los demócratas de Michigan. Eso incluye a los más de 100.000 que se presentaron en febrero de 2024 a votar en contra del entonces presidente Joe Biden (declarándose “sin compromiso”) porque lo consideraban insuficientemente anti-Israel.

Stevens es la única de los tres demócratas en la carrera que sería favorita frente al probable candidato republicano, el exrepresentante Mike Rogers. Pero como Bruni y otros analistas liberales han dejado claro, la mayoría de los demócratas no dudarán en apoyar incluso a alguien tan radical como El-Sayed si gana la primaria en agosto.

El anti-Israel es el liberalismo mainstream

Esto parece reflejar el creciente impacto de la influencia de ideologías radicales, amplificadas por una cultura de redes sociales en la que las respuestas más extremas a todo son las que generan más clics y resonancia. Ha quedado claro desde 2018 que la energía entre los demócratas se encuentra en sus líderes más radicales, como el ala izquierda “Escuadrón” en la Cámara de Representantes, con la representante Alexandria Ocasio-Cortez (D-N.Y.) a la cabeza. La acompañan sus compañeras antisemitas, las representantes Ilhan Omar (D-Minn.) y Rashida Tlaib (D-Mich.), quienes se sentirían muy cómodas con Platner y El-Sayed.

Al igual que el alcalde de Nueva York Zohran Mamdani, ellos son las estrellas de rock de un Partido Demócrata que parece cada vez más dispuesto a convertirse en un espacio seguro para quienes trafican con libelos de sangre contra los judíos y que toleran a multitudes que amenazan sinagogas donde se celebran eventos pro-Israel.

Parte de esto es resultado de cómo los demócratas se han convencido a sí mismos de que todo está permitido con tal de oponerse a Trump. Como creen realmente que Trump es Hitler, parecen dispuestos a quemar la democracia estadounidense con radicales y antisemitas para “salvarla”. Pero, al contrario de lo que dice Bruni, esto no se trata solo de su pánico ante Trump. Es un cambio profundo en la opinión pública de la izquierda que ahora trata el antisemitismo y el odio a Israel como una opinión razonable que no debería asustar a los supuestamente iluminados liberales.

Todavía quedan algunos demócratas pro-Israel en el partido, como los representantes Josh Gottheimer (D-N.J.) y Richie Torres (D-N.Y.). Pero incluso demócratas judíos que antes se sentían cómodos colaborando con la comunidad pro-Israel, como el gobernador de Illinois JB Pritzker, parecen creer que deben renegar de cualquier conexión con AIPAC para mantener sus dudosas posibilidades de ganar la presidencia en 2028. El actual favorito, el gobernador de California Gavin Newsom, ya ha señalado que está abandonando su apoyo pasado al Estado judío. Aún más ominoso para el partido es la posibilidad de que su más abierto defensor de Israel, el senador John Fetterman (D-Pa.), esté considerando pasarse a los republicanos —o, más probablemente, cambiar su afiliación a Independiente— porque algunas de sus posturas están demasiado alejadas de las de su partido.

Todo esto es reflejo de un realineamiento general en la política estadounidense, en el que importantes medios están dispuestos a dar plataforma a cualquiera que esté dispuesto a atacar a Israel o a condenar a Trump por sus políticas pro-Israel. La decisión del New York Times de dar amplio espacio y una entrevista de perfil mayoritariamente amigable al antisemita Tucker Carlson —ex presentador de Fox News y actual podcaster— para que ventile su animadversión hacia Israel y su oposición a la guerra contra Irán, anuncia cómo la política anti-Israel puede crear extraños compañeros de cama. Esto deja claro que los demócratas, que comparten su hostilidad hacia los judíos y hacia Israel, están dispuestos a abandonar cualquier principio si este les impide crear una coalición de derecha e izquierda unida por el odio a Trump y a Israel.

El punto no es que los demócratas pro-Israel hayan desaparecido por completo. Más bien, cada vez son menos y se están convirtiendo en anomalías que ahora están en los márgenes en lugar de en el centro del partido. Hace solo unos pocos años, Platner y El-Sayed habrían sido considerados inaceptables por sus posiciones cercanas al antisemitismo. Ahora, no solo son candidatos creíbles, sino lo suficientemente poderosos como para que pocos demócratas o analistas liberales se atrevan a condenarlos.

Esto podría terminar persiguiendo a los demócratas en noviembre si les cuesta la gran victoria sobre Trump y el Partido Republicano que ahora anticipan. Sea o no así, la transformación de los demócratas en el partido anti-Israel se está convirtiendo rápidamente en un hecho consumado.

Jonathan S. Tobin, editor en jefe de JNS (Jewish News Syndicate). Pueden seguirlo en: @jonathans_tobin.

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