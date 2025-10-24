Hegseth confirma un ataque nocturno contra una narcolancha del Tren de Aragua

Narcolancha en el Caribe AFP/Cuenta de Truth Social del presidente Trump .

Publicado por Virginia Martínez 24 de octubre, 2025

La presión militar en el Caribe contra el Cártel de los Soles continúa, con un décimo ataque contra una narcolancha que dejó un saldo de seis muertos, según anunció este viernes el secretario de Guerra, Pete Hegseth.

La embarcación operaba para el cártel venezolano Tren de Aragua, oficialmente clasificado como una Organización Terrorista Designada (DTO), según afirmó el jefe del Pentágono en X.

"Nuestros servicios de inteligencia sabían que la embarcación estaba involucrada en el contrabando de narcóticos", agregó. El ataque tuvo lugar en "aguas internacionales".

Este fue el primer ataque nocturno en la zona, explicó Hegseth, que acompañó su mensaje con un vídeo en blanco y negro en el que se ve una lancha que circula a velocidad normal, hasta que explota.

"Si eres un narcoterrorista que contrabandea narcóticos en nuestro hemisferio te trataremos como tratamos a Al Qaeda", añadió el jefe del Pentágono. "Ya sea de día o de NOCHE, rastrearemos tus rutas, perseguiremos a tu gente, te cazaremos y te mataremos".

Hasta ahora han muerto 43 personas en la ofensiva marítima estadounidense, según el conteo provisional de la AFP a partir de datos del Pentágono.