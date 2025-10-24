Rubio aseguró que la UNRWA "no jugará ningún papel" en el futuro de Gaza

Publicado por Santiago Ospital 24 de octubre, 2025

El secretario de Estado, Marco Rubio, aseguró que la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina (UNRWA) "no jugará ningún papel" en la entrega de ayuda humanitaria en Gaza.

Rubio describió a la organización como una "subsidiaria de Hamás" este viernes, durante un encuentro con la prensa en el Centro de Coordinación Civil-Militar (CMCC) en Israel, establecido hace una semana como el centro de coordinación de entrega de ayuda.

El alto cargo cubano-estadounidense destacó el trabajo de distintos países colaboradores y organizaciones participantes, como Samaritan's Purse.

A pesar de rechazar la participación de la UNRWA, no dijo lo mismo sobre Naciones Unidas. "La ONU está aquí", dijo, "estamos viendo el trabajo que están haciendo [con] el Programa Mundial de Alimentos".

Asimismo, aseguró que quería pisar el CMCC para "hacerse una idea del flujo de trabajo, de la organización y de las necesidades" y celebró que la ayuda ya está fluyendo hacia la Franja.

La UNRWA fue duramente cuestionada durante los últimos años debido a reportes de sus vínculos con Hamás:

"Creo que tenemos mucho de lo que estar orgullosos en los primeros 10, 11 y 12 días de implementación, en los que nos hemos enfrentado a retos reales", sostuvo también sobre el acuerdo de paz de Trump. "Habrá altibajos y giros inesperados. Pero creo que tenemos muchas razones para ser optimistas sobre los progresos que se están realizando".

"Estamos comprometidos con hacer que esto funcione y con garantizar que se cumpla cada uno de estos puntos", añadió. "Pero no va a ser fácil. Habrá baches en el camino, pero tenemos que hacer que funcione".