Los antisionistas que condenan los crímenes antisemitas nos están manipulando psicológicamente

5 de mayo, 2026

El ataque con arma blanca de la semana pasada contra dos judíos en el barrio londinense de Golders Green fue sólo el último caso de lo que incluso la policía local estuvo de acuerdo en que era una "epidemia" de crímenes antisemitas. Fue sólo uno de los muchos incidentes de este tipo ocurridos en el Reino Unido, Estados Unidos, Europa continental y Australia en el transcurso de los últimos 31 meses, en los que judíos fueron objeto de violencia por el mero hecho de ser visiblemente judíos.

Desde los ataques de árabes palestinos dirigidos por Hamás contra comunidades israelíes el 7 de octubre de 2023, este tipo de incidentes se han convertido en habituales. La conexión entre ambos no es una coincidencia. Esto se debe a que los atentados del 7 de octubre fueron la chispa que desencadenó una oleada mundial de odio a los judíos. Está arraigado en la idea de que la guerra para destruir Israel -para la que las atrocidades del 7 de octubre fueron sólo un tráiler de lo que le ocurriría al resto del Estado judío si Hamás y sus aliados triunfaban- era una causa justa que los progresistas ilustrados debían apoyar.

Y en nombre de esta causa supuestamente justa de acabar con el único Estado del planeta que es judío, donde casualmente vive la mitad de los judíos del mundo, se está haciendo mucho daño a los judíos de otros lugares.

No quieren que les llamen "antisemitas"

Lo curioso de la gente que apoya estas horribles ideas es que no quieren ser considerados antisemitas.

Escuche a quienes, como el podcaster izquierdista Hasan Piker y el antiguo presentador de MSNBC Mehdi Hasan, apoyan abiertamente a Hamás, y le dirán que, aunque apoyan la destrucción de Israel, quieren asegurar a los judíos de la diáspora que no tienen nada que temer de ellos. O, al menos, no mientras no apoyen a Israel.

Son inflexibles al afirmar que el antisionismo -un movimiento que niega a los judíos derechos que a nadie se le ocurriría negar a ningún otro grupo o pueblo- no es lo mismo que el antisemitismo. De hecho, al igual que el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, están orgullosos de su defensa pública del Estado judío y de su incesante difusión de mentiras sobre la comisión de horribles crímenes ficticios mientras niegan o racionalizan los crímenes reales cometidos contra él y su pueblo.

Al mismo tiempo, niegan que esto tenga algo que ver con el aumento mundial sin precedentes de los actos de odio a los judíos. Piker se esforzó en exponer este argumento en, de todos los lugares, JTA, que una vez fue la principal fuente respetada de noticias sobre el mundo judío. Afirma que intenta luchar contra el antisemitismo mientras lidera la carga a favor de demonizar a los judíos de Israel y a sus partidarios en el extranjero.

Hacer causa común con la derecha que odia a los judíos, como el ex presentador de Fox News y actual podcaster Tucker Carlson -su equivalente moral en el otro extremo del espectro político- dice lo mismo. Así lo demostró el pasado fin de semana, cuando intentó explicarse en una entrevista en gran medida amistosa con The New York Times.

Demonizar los derechos de los judíos

A lo que se reduce es a la afirmación de que la guerra contra el Estado judío no es una guerra contra el pueblo judío o el judaísmo.

Por eso los estudiantes universitarios y sus profesores que corean a favor del genocidio judío ("Del río al mar") y del terrorismo contra los judíos en todas partes ("Globalizar la intifada"), o los manifestantes en las calles de las ciudades estadounidenses, podían creer que no se estaban comportando de forma indecente, que simplemente estaban haciendo lo correcto. Si has sido adoctrinado por ideologías izquierdistas tóxicas para creer que los israelíes y los judíos son opresores "blancos" de los palestinos que son víctimas "gente de color", entonces cualquier cosa, incluso una guerra genocida, que se les haga puede ser racionalizada.

Esta mentalidad, en la que Israel y el sionismo son demonizados y deslegitimados, es la razón por la que tantos activistas e ideólogos de izquierdas, especialmente los que se hacen pasar por periodistas de la corriente dominante, han difundido propaganda de Hamás que equivale a calumnias de sangre sobre israelíes que cometen "genocidio" contra árabes palestinos en Gaza.

Esas calumnias son el contenido básico de lo que el periodista israelí Matti Friedman ha denominado "gazología", o lo que el jurista y escritor Alan Dershowitz llama "palestinismo". Ambas son formas de describir un movimiento internacional cuyo objetivo no es elevar a esta población, sino señalar a Israel y a los judíos como una fuerza global malévola que simboliza todos los males del mundo. Es una fantasía siniestra largamente contada: su erradicación liberará mágicamente a las personas y causas oprimidas del mundo.

Por eso se agrede y asesina a judíos en nombre de "Palestina libre" en las calles de Inglaterra, Australia y, sí, Estados Unidos.

Sin embargo, las personas que más destacan en la difusión de las ideas que contribuyen a incitar esos crímenes se indignan ante la afirmación de que lo que hacen es antisemita.

Redefinir el antisemitismo para exonerar a los que odian a los judíos

Su problema es que su defensa -por no hablar de los insultos que profieren- entra directamente en la categoría de comportamiento citada en la definición de trabajo de antisemitismo de la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto. Y, por supuesto, esa es la razón por la que los antisemitas y sus facilitadores y apologistas se oponen sistemáticamente a la IHRA.

El discurso de Carlson sobre la negación del Holocausto es un ejemplo de odio a los judíos incluido en la definición. Pero también lo son sus afirmaciones, similares a las de sus equivalentes de izquierdas como Piker, de que los israelíes son los nuevos nazis. Más que eso, su repudio del derecho de autodeterminación de los judíos en su propia patria es intrínsecamente antisemita, juzgándolo con un doble rasero que no se aplica a ninguna otra nación. Otro tropo antisemita clásico es su afirmación de que los judíos estadounidenses que apoyan a Israel son culpables de "doble lealtad".

Dejemos también claro que lo que Carlson hace a la derecha, junto con lo que Piker y el escritor apologista judío Peter Beinart hacen a la izquierda, no es una "crítica" al Estado de Israel y a su gobierno. Como todos los estadounidenses, los israelíes critican públicamente a sus gobiernos por una razón u otra todo el tiempo. Criticar las acciones de Jerusalén o del primer ministro Benjamin Netanyahu y su gabinete no es antisemita. Pero afirmar que el sionismo -el movimiento nacional del pueblo judío destinado a garantizar sus derechos a vivir en paz, seguridad y soberanía en su antigua patria- no sólo es racista, sino singularmente ilegítimo si se compara con los derechos de cualquier otro pueblo, sí es una expresión de odio a los judíos.

Israel y el judaísmo

¿Cómo pueden justificar esto?

Lo hacen intentando redefinir la identidad judía de un modo que la despoja de uno de sus elementos esenciales. No es simplemente un conjunto de conceptos teológicos. Se compone de la Torá y la Biblia hebrea, combinadas con el antiquísimo conjunto de obras que interpretan las escrituras en la ley oral que se ha transmitido en la Mishna y la Gemara, conocida como el Talmud. Pero también se compone del pueblo judío y de la conexión de ese pueblo con la tierra de Israel. Afirmar que la tierra no forma parte del judaísmo y de la identidad judía es demostrar analfabetismo sobre la fe y la historia de los judíos.

Sin embargo, eso es exactamente lo que está haciendo una generación de antisionistas que repiten argumentos escritos por propagandistas soviéticos en las décadas de 1960 y 1970. Tan descarados son que algunos como Max Strasser, el judío antisionista que es el editor de "Ideas" del New York Times, están preparados para burlarse de la idea de que el papel de Israel en el judaísmo es casi tan integral como la circuncisión, como hizo en una reciente reseña de un libro.

El punto de Strasser (como el de Beinart, Piker y Carlson) es esencialmente afirmar que la única manera de ser un "buen" judío es pretender que la conexión judía con su patria es una invención moderna de fascistas racistas. Ignoran el hecho de que está señalado en toda la Torá, así como que forma parte de la liturgia que los judíos religiosos han invocado tres veces al día cuando rezaban durante milenios.

Sin embargo, para justificar esta reescritura de la historia y del judaísmo para adaptarla a sus políticas e ideologías, deben hacer algo más que eso. Para defender este desvergonzado conjunto de mentiras, también deben acusar a los israelíes de ser, en las formulaciones de Strasser, "monstruos" que la gente moral -judíos y no judíos por igual- aborrece.

Por eso la guerra moral y legal de defensa de Israel contra auténticos monstruos genocidas, como los partidarios árabes palestinos de Hamás y los demás grupos terroristas que componen su movimiento nacional, debe ser falsamente descrita como "genocidio". Por eso la única democracia de Oriente Próximo debe ser calumniada como una forma de "apartheid", y sus partidarios estadounidenses difamados como conspiracionistas decididos a arrastrar a Estados Unidos a guerras contra sus intereses.

Despojados de sus falsas pretensiones morales sobre los derechos humanos, los antisionistas y su afirmación de estar preocupados por el antisemitismo pueden verse como lo que son: una falsa cortina de humo cuyo propósito es ocultar el apoyo a una causa que tiene un único propósito. Y éste es la destrucción de Israel y el asesinato en masa de la mitad de los judíos del mundo.

El debate previo a la Shoah

El debate sobre el sionismo dentro del mundo judío antes de la creación del actual Estado de Israel era diferente de lo que afirman ahora los antisionistas. Como me dijo Jonathan Brent, director del Instituto YIVO de Investigación Judía -donde se encuentran los archivos del mundo judío europeo anterior al Holocausto- en una entrevista por podcast, el debate entre los judíos antes de 1939 no era sobre un Israel que aún no existía.

En aquella época, las discusiones entre el Bund socialista (ensalzado por antisionistas como Strasser), que quería que la población judía, mayoritariamente de habla yiddish, tuviera derechos autónomos en Europa del Este, y los sionistas giraban en torno a la mejor manera de preservar la vida judía. Los judíos se enfrentaban a las amenazas existenciales de nazis y comunistas, así como a formas tradicionales de odio a los judíos arraigadas en la religión cristiana y sus instituciones. Resultó que las esperanzas de los bundistas de que los judíos sobrevivieran en Europa murieron en los campos de exterminio nazis y en los gulags soviéticos. El sionismo proporcionó el único camino viable para la supervivencia judía, aunque su triunfo llegó demasiado tarde para salvar a los judíos europeos.

Oponerse ahora a la existencia de Israel, ya sea en nombre de un movimiento judío extinto o de ideologías izquierdistas de moda arraigadas en ideas tóxicas sobre la raza, no es simplemente ignorar esta historia básica. Implica la contemplación de un nuevo Holocausto en el que más de 7 millones de vidas judías serían aniquiladas para dar cabida a la intolerancia árabe e islamista hacia cualquier entidad soberana no musulmana en Oriente Próximo, junto con la oposición marxista al nacionalismo judío.

Visto claramente, es fácil comprender por qué la generalización del antisionismo en medios liberales como el Times, así como en podcasts de izquierda y derecha presentados por Piker y Carlson, ha ido acompañada de un aumento de la violencia contra los judíos. El antisionismo no es distinto del antisemitismo; es sólo una variante de éste.

La negación de la conexión entre ambos -y la violencia resultante que es su corolario inevitable- no es un argumento intelectualmente más coherente que los esfuerzos de gente como Strasser, Piker o Carlson por definir el judaísmo o el antisemitismo de una manera que exonere su odiosa defensa. No es nada más que una luz de gas y debe ser tratada como tal. Los medios de comunicación como The Times que intentan presentar este compendio de bulos y teorías conspirativas como una causa ilustrada o una diferencia de opinión bienintencionada que merece ser escuchada no sólo están equivocados. Están tan intelectual y moralmente en bancarrota como los que realmente están llevando a cabo los ataques y asesinatos antisemitas que con toda justicia dicen deplorar.

© JNS.