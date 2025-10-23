El régimen de Maduro confirma la presencia de la CIA en Venezuela

Publicado por Virginia Martínez 23 de octubre, 2025

El ilegítimo ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, reconoció este jueves la presencia de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en el país, poco después de que el presidente Donald Trump confirmara desde la Casa Blanca el inicio de operaciones encubiertas contra estructuras vinculadas al régimen de Nicolás Maduro.

Durante un acto transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), Padrino afirmó: “Sabemos que la CIA está allí presente, no solamente en Venezuela, sino en todas partes del mundo donde hay una embajada de los Estados Unidos.” Añadió además que cualquier intento de interferir en Venezuela “fracasará”: “Podrán meter no sé cuántos cuerpos adscritos a la CIA en operaciones encubiertas desde cualquier flanco de la nación y cualquier intento fracasará.”

Washington endurece su estrategia regional

La Administración Trump ha intensificado la presión sobre el régimen chavista con una serie de operaciones de inteligencia y despliegues militares en el Caribe. La misión, encabezada por el Pentágono, incluye destructores, un submarino y embarcaciones con fuerzas especiales dedicadas a interceptar rutas marítimas empleadas por el narcotráfico.

Autoridades estadounidenses confirmaron que parte de las recientes acciones se dirigieron contra lanchas procedentes de Venezuela, mientras que la dictadura de Maduro sostiene que dichas operaciones buscan preparar el terreno para un cambio de poder.

Caracas responde con ejercicios militares El mismo día de sus declaraciones, Padrino López supervisó una nueva ronda de ejercicios militares en estados costeros del país, según reportes de la televisión estatal.

Tensión abierta entre ambos Gobiernos

El reconocimiento público de la presencia de la CIA representa un hecho inusual en la retórica del alto mando venezolano y se produce cuando el régimen de Maduro enfrenta un creciente aislamiento internacional.

Mientras Washington argumenta que sus operaciones buscan frenar el tráfico de drogas y el ingreso de criminales hacia Estados Unidos, Caracas insiste en que se trata de una maniobra política para debilitar al chavismo. El intercambio de acusaciones refleja una confrontación cada vez más directa y con mayores riesgos de incidentes militares.