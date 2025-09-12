La violencia es el siguiente paso natural de la intolerancia académica

12 de septiembre, 2025

Cada vez que veía uno de los vídeos virales de Charlie Kirk que mostraban sus actos celebrados en varias universidades de Estados Unidos, siempre tenía el mismo pensamiento. Al plantarse en medio de los campus universitarios bajo una pancarta que proclamaba "Demuéstrame que me equivoco", corría un riesgo terrible.

En los últimos años, la cultura académica ha estado dominada por profesores y estudiantes que consideraban que la expresión con la que no estaban de acuerdo era una forma de violencia. Dada la disposición de Kirk a dialogar con estudiantes que no compartían sus opiniones sobre el aborto, el derecho a las armas o Israel, no era difícil imaginar que las respuestas, a veces airadas, a sus comentarios se desbordaran hacia algo distinto del debate político.

No soy ni por lejos el único que lo habrá pensado. Y, trágicamente, esas preocupaciones estaban justificadas esta semana, cuando el fundador de 31 años de Turning Point USA, un grupo activista conservador, fue asesinado por un disparo realizado por un agresor que aún no ha sido identificado ni capturado por las autoridades. Aunque los tiroteos e incluso la violencia política están lejos de ser sucesos inusuales en los Estados Unidos de 2025, su asesinato en lo que podría considerarse un lugar más seguro en la Universidad del Valle de Utah ha conmocionado sin embargo a la nación.

Un test de Rorschach



Su asesinato ha sido una especie de prueba de Rorschach para políticos, expertos y usuarios de las redes sociales. Aunque la mayoría está de acuerdo en que es una razón de peso para que todo el mundo deje de demonizar a sus enemigos políticos, ya sabemos que eso no va a ocurrir. Si los dos intentos de asesinato del presidente Donald Trump el año pasado no han impedido que sus oponentes de la izquierda sigan difamándolo como si fuera otro Hitler -y, por lo tanto, lógicamente, presa fácil de la violencia-, ¿qué hace pensar que el asesinato a tiros de un joven que deja una esposa y dos hijos pequeños hará que alguien se despierte?

Dejemos a un lado la cuestión de qué lado de la división política es más responsable de la situación. Es evidente que ambos extremos son capaces de perturbar la paz. Sin embargo, después de tantos años alegando que la derecha política es la principal, si no la única, amenaza del terrorismo doméstico, muchos en la izquierda sólo parecen capaces de admitir este hecho obvio si también demonizan a las víctimas conservadoras como Kirk.

El objetivo de Kirk no se limitaba a promover las ideas en las que creía, sino que pretendía echar por tierra la noción ampliamente aceptada de que las instituciones de enseñanza superior deben proporcionar 'lugares seguros' en los que nadie se vea obligado a enfrentarse a opiniones que contradigan las suyas. Jonathan S. Tobin

Eso fue exactamente lo que hizo The New York Times en un artículo sobre las creencias de Kirk, en el que le acusaban falsamente de apoyar teorías conspirativas sobre inmigrantes ilegales en lugar de expresar preocupaciones compartidas por una mayoría de estadounidenses, e incluso acusaban de antisemitismo a un firme partidario de Israel y amigo de la comunidad judía. Incluso carteles de izquierda menos moderados en las redes sociales redoblaron las viejas calumnias llamando a Kirk "nazi", mientras que una parte nada desdeñable de la extrema derecha lunática empezó a lanzar acusaciones absurdas sobre la responsabilidad de Israel en el asesinato.

Independientemente de quién resulte ser el asesino, reavivar estas acusaciones carece de sentido. Lo que debería ser el centro de una conversación nacional es el hecho de que esta tragedia tuvo lugar en un campus universitario y que la víctima era alguien cuya misión en la vida era promover la libertad de expresión en lugares donde eso ha pasado de moda.

De hecho, Kirk era una especie de purista en lo que se refiere a la libertad de expresión. Incluso expresó su preocupación por los esfuerzos de la Administración Trump para tomar medidas enérgicas contra el antisemitismo en los campus porque se oponía a cualquier límite en el discurso. Pero, por supuesto, contrariamente a las afirmaciones de los críticos del presidente, el objetivo de sus esfuerzos no es el discurso sino el comportamiento ilegal, en el que las turbas pro-Hamás tomaron partes de los campus y buscaron intimidar a los judíos. Y si hubiera que extraer alguna moraleja de la muerte de Kirk, debería ser la de recordarnos que la disposición de muchas instituciones académicas a tolerar e incluso alentar este tipo de violencia va más allá de los sentimientos de los estudiantes judíos. Es una amenaza fundamental no solo para la libre expresión del discurso político, sino también un presagio inevitable de cosas mucho peores.

Críticas a los 'lugares seguros'



Los eventos Demuéstrame que me equivoco de Kirk están siendo calificados de provocaciones por quienes se oponen a sus posturas. Para la izquierda política, la expresión abierta de la oposición al aborto, a la apertura de fronteras, a las armas y a Israel en los campus sigue siendo una afrenta a su sensibilidad y al propio mundo académico, donde rara vez se escuchan esas opiniones. Pero de eso se trataba. El objetivo de Kirk no era simplemente promover las ideas en las que creía, sino destruir la noción ampliamente aceptada de que las instituciones de enseñanza superior deben proporcionar lugares seguros en los que nadie se vea obligado a enfrentarse a opiniones que contradigan las suyas propias.

El problema no es solo que esto haya creado una generación de copos de nieve (snowflakes) demasiado sensibles para debatir ideas. El objetivo de esta noción no es la seguridad, sino el autoritarismo.

Tratar el discurso político ordinario como una forma de violencia que hay que temer es un mandato para silenciar las opiniones contrarias. Independientemente de lo que se pudiera pensar de las opiniones de Kirk o de su gira por el campus, su entusiasmo audaz por enfrentarse a aquellos que no estaban de acuerdo con él -y que le respondían con obviedades progresistas- era la esencia de la democracia.

Pero la intolerancia contra la que luchaba representaba algo más que una plaga que destruía el libre intercambio de ideas en el que prospera la auténtica erudición. También es una licencia para la violencia.

La actual cultura universitaria, arraigada en el catecismo woke de diversidad, equidad e inclusión (DEI), no sólo es una inversión marxista de la igualdad de oportunidades que busca perpetuar y ampliar las divisiones raciales y destruir los cimientos de la civilización occidental. También es un permiso para discriminar a cualquier idea o grupo de personas que quede fuera de las clases protegidas de víctimas que dice defender, como se ha visto en los dos años transcurridos desde los ataques palestinos dirigidos por Hamás contra Israel, judíos e israelíes el 7 de octubre de 2023. Trabaja para legitimar la causa de la destrucción de Israel y el genocidio del pueblo judío.

Incluso una lectura superficial de la historia nos lleva a la inevitable conclusión de que las ideas empapadas de odio judío conducen a la violencia contra los judíos. Tras el 7 de Octubre se produjo un repunte del antisemitismo a escala internacional. Y desde enero en Estados Unidos, los casos de violencia contra los judíos incluyen un ataque con bombas incendiarias contra manifestantes pro-Israel en Boulder, Colorado; el asesinato de dos jóvenes empleados de la embajada israelí frente a un museo judío en Washington, D.C.; y un ataque incendiario contra la residencia del gobernador de Pensilvania Josh Shapiro en Harrisburg, donde su familia durmió la primera noche de Pésaj (Pascua judía).

El costo de la intolerancia



Al igual que el impacto sobre los judíos no es más que un aspecto secundario de la amenaza que la DEI y otras ideologías tóxicas de izquierda suponen para Estados Unidos en su conjunto, la intolerancia hacia los partidarios de Israel y el sionismo no es más que una advertencia de que cualquiera que disienta de las ortodoxias imperantes en los campus también está en peligro.

Como aprendieron los estadounidenses en la década de 1960, cuando los radicales intolerantes se vieron bloqueados por su incapacidad para convencer a la mayoría de la gente de que estuviera de acuerdo con sus ideas, algunos recurrieron inevitablemente a la violencia. Los Weather Underground podrían haber representado sólo una fracción de los que protestaron contra la guerra de Vietnam hace más de medio siglo. Hoy en día, sin embargo, la cultura política, junto a internet y las redes sociales, contribuyen a generalizar los pensamientos extremistas de un modo inimaginable en generaciones anteriores. Las inquietantes reacciones en línea a la muerte de Kirk, similares al asesinato en diciembre de 2024 de un ejecutivo de la aseguradora United Health Care y a los atentados contra la vida de Trump, ilustran cómo esto normaliza la tolerancia e incluso el apoyo a la violencia.

En la bifurcada cultura política de 2025, ya sabemos que la mayoría de los estadounidenses han dejado de escuchar, ver o leer opiniones con las que no están de acuerdo. Eso lleva a algunos a concluir que cualquiera que no les guste es Hitler, alguien a quien hay que silenciar, si no encarcelar o someter a la violencia. Eso es más que una amenaza para políticos y activistas. También puede poner una diana en la espalda de cualquiera que intente expresar sus opiniones sobre los temas de los que Kirk hablaba en la plaza pública.

Visto en perspectiva, eso deja claro que su asesinato no es solo una señal más de que la defensa vocal puede ser una profesión peligrosa. También es una advertencia de que la sociedad se dirige hacia una realidad en la que todos aquellos que defienden cualquier causa que no goce del favor de la clase dirigente, como la de Israel y la oposición al antisemitismo, ya no pueden considerarse a salvo de la violencia.

Eso hace que la causa de la libertad de expresión que defendió Charlie Kirk, así como la necesidad de dejar de demonizar a nuestros enemigos políticos, no sea una mera cuestión de civismo en el debate público. Es una cuestión de vida o muerte para la democracia estadounidense.

© JNS