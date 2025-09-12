Trump confirma que hay un sospechoso arrestado en relación con el asesinato de Charlie Kirk

Publicado por Alejandro Baños 12 de septiembre, 2025

El presidente Donald Trump anunció este viernes que las autoridades han arrestado a un sospechoso en relación con el asesinato de Charlie Kirk.

Durante una entrevista en Fox News, Trump informó de que "alguien muy cercano a él lo entregó".

"Creo que con un alto grado de certeza, lo tenemos. Alguien que lo conocía lo delató", declaró el presidente, añadiendo que espera que el asesino de Kirk sea condenado a la "pena de muerte".

"Espero que lo declaren culpable. Y espero que le condenen a muerte. Por lo que hizo. Charlie Kirk era una persona excelente, no se merecía esto. Trabajaba muy duro y muy bien. Todo el mundo le quería", sentenció Trump.

(NOTICIA EN DESARROLLO)