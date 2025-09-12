Voz media US Voz.us
Trump confirma que hay un sospechoso arrestado en relación con el asesinato de Charlie Kirk

El presidente dijo: "Alguien muy cercano a él lo entregó". Pide la pena de muerte para el responsable.

Donald Trump y Charlie Kirk, en 2024. Imagen de archivo

El presidente Donald Trump anunció este viernes que las autoridades han arrestado a un sospechoso en relación con el asesinato de Charlie Kirk.

Durante una entrevista en Fox News, Trump informó de que "alguien muy cercano a él lo entregó".

"Creo que con un alto grado de certeza, lo tenemos. Alguien que lo conocía lo delató", declaró el presidente, añadiendo que espera que el asesino de Kirk sea condenado a la "pena de muerte".

"Espero que lo declaren culpable. Y espero que le condenen a muerte. Por lo que hizo. Charlie Kirk era una persona excelente, no se merecía esto. Trabajaba muy duro y muy bien. Todo el mundo le quería", sentenció Trump.

(NOTICIA EN DESARROLLO)

