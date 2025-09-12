Ilhan Omar se suma al coro de demócratas que vomita odio contra Charlie Kirk tras su asesinato

Publicado por Israel Duro 12 de septiembre, 2025

La representante demócrata y miembro de The Squad Ilhan Omar ha vuelto a hacer gala de su radicalismo e intolerancia ante el adversario político al unirse al coro de líderes del Partido Azul que han cargado contra Charlie Kirk tras su asesinato. La congresista de origen somalí aseguró que la "retórica del odio" del influencer está registrada desde hace décadas.

Durante una entrevista con Zeteo, la representante apuntó que "hay mucha gente que está hablando de él [Kirk] sólo queriendo tener un debate civilizado. Estas personas están llenas de m****a y es importante que las denunciemos mientras sentimos rabia y tristeza".

Omar subrayó que Kirk "restó importancia a George Floyd y se opuso a Juneteenth" para presentarlo como un racista intolerante. No hay nada más j****o que pretender que sus palabras y acciones no han quedado registradas y existen desde hace más o menos una década". Además, acusó al asesinado influencer de llenar las redes sociales con "retórica de odio".

Omar se victimizó tras las reacciones a sus palabras

Tras las reacciones a estas palabras, Omar subió un post a su cuenta de Twitter en la que, sin disculparse, aseguraba ser víctima del odio de la derecha porque ella no defendía el asesinato de Kirk y que "me rompe el corazón lo que le ha pasado a su mujer y a sus hijos. No le deseo violencia a nadie. Mi fe me enseña el poder de la paz, la empatía y la compasión".

"Las cuentas de la derecha tratando de hacer girar una historia falsa cuando condené su asesinato en múltiples ocasiones es adecuado para su agenda de villanizar a la izquierda para ocultar el hecho de que Donald Trump agita el odio a diario".

Pritzker, el primer líder demócrata en acusar a Trump de la violencia El gobernador de Illiniois, el demócrata JB Pritzker, fue quien abrió fuego contra el el presidente Trump tras el asesinato del primero, acusándolo de fomentar la violencia con sus discursos.



"Por desgracia, la violencia política se ha recrudecido en este país. Creo que hay gente que la está fomentando en este país, creo que la retórica del presidente a menudo la fomenta, hemos visto a los alborotadores del 6 de enero que claramente han iniciado una nueva era de violencia política".



"Mucha gente buena ha muerto hoy. Charlie Kirk no era uno de ellos"

Además de la propia Omar y Pritzker, otros oficiales demócratas de menor entidad cargaron contra la vícitma con el cuerpo aún caliente, Por ejemplo, Michael Kilbane, presidente del Ayuntamiento de Fairview Park, Ohio, posteó en Facebook: "Mucha gente buena ha muerto hoy. Charlie Kirk no era uno de ellos".

Por su parte, el senador Mark Kelly apuntó a la "violencia política de ambos lados" como origen de estas acciones:

"La violencia política nunca es la respuesta. Nos divide. Pero también, tengo que decirlo, la retórica política, de ambos lados, a menudo se nos va de las manos e incita a la gente a hacer cosas como ésta. Debemos reflexionar sobre ... nuestras palabras y las consecuencias de las mismas, ya sabes, desde ambos lados del espectro político".