El despertar de América Latina

Trump junto a otros líderes derechistas de América Latina y el Caribe. Saul Loeb / AFP

16 de marzo, 2026

No hace mucho, si alguien hubiera predicho que en 2026, América Latina se estaría desplazando hacia la derecha política, la mayoría de los analistas se habrían reído.

Sé que yo lo habría hecho.

Al crecer en Bolivia, a menudo daba la sensación de que el país -y gran parte de la región- estaba atrapado en un ciclo político que nunca cambiaba realmente. Los Gobiernos populistas de izquierda prometían dignidad, justicia social y redistribución a las mayorías pobres e indígenas. Lo que siguió fue siempre lo mismo: escándalos de corrupción, multiplicación de normativas, instituciones políticas debilitadas y estancamiento del crecimiento económico. Incluso cuando los votantes se frustraban y se rebelaban, llegaban nuevos líderes que prometían gestionar el mismo sistema de forma más responsable. Entonces, inevitablemente, el ciclo volvía a empezar.

Pero ahora está ocurriendo algo diferente. El miércoles vimos a otro presidente conservador asumir el poder en América Latina. Lo sorprendente es que ya no se sintió sorprendente.

En toda América Latina, los votantes eligen cada vez más a líderes que no prometen gestionar el orden existente de forma más eficiente, sino desafiarlo directamente. En Argentina, Javier Milei está desmantelando un aparato estatal que estranguló la economía durante décadas. En Paraguay, Chile, la República Dominicana y Costa Rica, los movimientos conservadores están ganando terreno con el argumento de que las estructuras de Gobierno de la generación anterior ya no sirven. Este año, Perú, Colombia y Brasil podrían ser los siguientes.

Lo que se está produciendo en nuestro hemisferio es un colapso total de la paciencia con los sistemas que dejaron de ofrecer seguridad, prosperidad o competencias básicas. Los votantes ya no se preguntan qué partido gestionará mejor el sistema actual. Cada vez se preguntan más si es necesario reconstruir todo el sistema.

Durante años, la política en gran parte del hemisferio se parecía a una casa vieja que se derrumbaba. Todo el mundo sabía que la instalación eléctrica era defectuosa, que el tejado tenía goteras y que los cimientos se resquebrajaban y eran inestables. Sin embargo, cada elección producía la misma promesa: algunas reparaciones cosméticas y tal vez incluso una nueva capa de pintura.

Entonces el presidente Donald Trump llegó a la escena mundial y demostró que ya no estaba dispuesto a reparar la casa, sino a empezar a derribar muros.

El presidente Trump nos mostró algo que reverberó mucho más allá de Estados Unidos: las instituciones que las élites suelen tratar como permanentes pueden ser desafiadas después de todo. Las reglas que parecen grabadas en piedra a menudo perduran solo porque nadie ha intentado seriamente moverlas. Los límites de lo posible eran más amplios de lo que nos habían dicho.

Esta toma de conciencia se manifiesta de forma diferente en cada país. La larga crisis de Argentina se originó en una inflación galopante y un Estado burocrático que asfixiaba a las empresas. Venezuela mostró el catastrófico final del socialismo financiado por el petróleo combinado con un régimen autoritario. En México, la clase política insistió durante mucho tiempo en que el poder de los cárteles era simplemente un mal necesario o un problema permanente con el que la gente tendría que aprender a vivir. Lo que distingue a muchos de los nuevos líderes conservadores del hemisferio no es simplemente su programa político, sino su voluntad de enfrentarse a instituciones e ideas que las generaciones anteriores consideraban inamovibles.

Esa lección aterrizó en América Latina en un momento en que muchas sociedades ya estaban agotadas de sistemas que ya no funcionaban. Durante años, todos nos lamentamos en silencio de que el sistema estaba demasiado arraigado como para cambiarlo.

Resulta que no era así.

El fracaso del socialismo, el comunismo y el narcoautoritarismo era cada vez más difícil de ignorar. La gente vivía las consecuencias a diario -colapso económico, inseguridad, corrupción- y esto se sentía en todo el hemisferio occidental. Con el tiempo, la gente dejó de fingir que todo iba bien.

Esto no significa que América Latina se esté convirtiendo en un reflejo de la política estadounidense, ni que deba hacerlo. Ningún líder de la región es Donald Trump, y nadie podría serlo aunque lo intentara.

Pero Trump cambió las cosas para todos.

Durante décadas se dijo a los políticos lo que no se podía hacer. Ahora, un número cada vez mayor de líderes acepta que, a veces, la apuesta arriesgada funciona. Ese descubrimiento está transformando la política en todo el hemisferio.

La izquierda, por otra parte, se encuentra a menudo defendiendo la arquitectura institucional construida durante ciclos de reforma anteriores, y su instinto es preservar y reparar esos sistemas.

El instinto de la nueva derecha es diferente. Si la casa se derrumba, deja de repintarla. Construye algo mejor.

Por primera vez en una generación, un número significativo de líderes latinoamericanos están intentando reformas estructurales en lugar de ajustes de gestión.

Desde la perspectiva de Washington, este momento reviste una enorme importancia estratégica. Un hemisferio gobernado por Estados estables, soberanos y económicamente dinámicos es la primera línea de defensa de Estados Unidos, y redunda en nuestro propio interés. Gobiernos más fuertes en toda la región reducen las presiones migratorias, debilitan las redes criminales transnacionales y limitan la capacidad de potencias externas como China, Rusia e Irán para establecer puntos de apoyo en las Américas.

Por eso es importante la renovada atención al hemisferio occidental por parte de la administración Trump.

Estados Unidos no puede ni debe determinar el futuro político de sus vecinos. Pero sí puede apoyar a los gobiernos que persiguen reformas económicas, se enfrentan a estructuras de poder criminales y defienden la soberanía nacional.

Ya estamos empezando a ver cómo se concreta ese cambio. Lo vimos este fin de semana en la cumbre del Escudo de las Américas, en la que los gobiernos de toda la región se alinearon más abiertamente con Estados Unidos en materia de cooperación en seguridad, desarticulación de cárteles y necesidad de hacer frente a la influencia extranjera en el hemisferio.

Pero si miramos hoy a las Américas, una cosa está clara: la región ya no se conforma con seguir poniendo otra capa de pintura fresca sobre la casa vieja. Cada vez son más los líderes dispuestos a rediseñar el plano por completo.

Cuando la gente se da cuenta de que las paredes pueden moverse, la casa entera empieza a cambiar.