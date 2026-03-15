Por qué la energía de fusión debe nacer en Estados Unidos, ahora más que nunca

15 de marzo, 2026

El Estrecho de Ormuz está cerrado a la navegación. El ministro de Energía de Qatar -que, como es lógico, parece estar presionando del lado de Irán- advierte de que el conflicto para impedir que consiga armas nucleares podría "hundir las economías del mundo" y que las naciones del Golfo podrían paralizar su producción de petróleo y gas. Mientras tanto, fuentes de inteligencia dicen que Rusia, tal vez tratando de atraer a Estados Unidos a una guerra mayor, está proporcionando a Irán los medios para apuntar a las fuerzas militares estadounidenses en la región.Felicitaciones al presidente Trump por negarse a morder el anzuelo.

Si alguna vez hubo un argumento a favor de la búsqueda por parte de Estados Unidos de energía ilimitada a través de la energía de fusión, es esta guerra y sus implicaciones globales.

China está invirtiendo literalmente miles de millones de dólares para dominar esta tecnología. Afortunadamente, la administración Trump reconoce la enorme amenaza de ser un "también ran" y parece comprometida a perseguir un gran avance en este sector.

La semana pasada se produjeron avances adicionales, ya que la Comisión Reguladora Nuclear de Estados Unidos (NRC) publicó un borrador de norma relativa a las directrices para gestionar los subproductos de la fusión. Es el tipo de hoja de ruta que necesita la industria nuclear estadounidense mientras sigue dedicando recursos, tiempo y talento a desbloquear esta fuente de energía libre de contaminación.

El enorme potencial de la fusión nuclear ha llamado la atención del presidente, que está colocando su Trump Media & Technology Group sólidamente en el negocio de la fusión con el anuncio de una fusión de 6.000 millones de dólares con TAE Technologies, una empresa de investigación energética. No es de extrañar que esa empresa cuente con Google entre sus principales inversores y socios: claramente, esta potencia corporativa aprecia la importancia de la tecnología.

La NRC ha sido un actor clave en este campo. El año pasado votó a favor de someter los dispositivos de fusión nuclear a un marco menos estricto que el de los reactores de fisión nuclear, más utilizados, porque la fusión, a diferencia de la fisión, no genera residuos nucleares radiactivos. Si las aprobaciones y la investigación siguen su curso, los investigadores de la fusión creen que podrán generar energía eléctrica comercial para nuestra nación en la próxima década.

Mientras tanto, Estados terroristas como Irán esperan que si sus armas militares no pueden lograr sus objetivos, el corte del suministro de petróleo y gas al mundo les permita someter a las democracias. Afortunadamente, Estados Unidos tiene la voluntad, la visión y ahora el liderazgo no sólo para derrotar a los estados terroristas, sino también la capacidad de romper su asfixia energética en un mundo que busca la paz.

Lawrence Kadish forma parte del Consejo de Gobernadores del Gatestone Institute.

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