El presidente de la Oxford Union celebró el tiroteo en el que fue asesinado Charlie Kirk

Publicado por Williams Perdomo 12 de septiembre, 2025

George Abaraonye, presidente entrante de Oxford Union, celebró el tiroteo en el que fue asesinado el activista conservador Charlie Kirk, con quien había debatido meses antes.

Abaraonye hizo varios comentarios en las redes sociales en los celebró el ataque al activista conservador. Los mensajes fueron recogidos por The Telegraph. En uno de ellos escribió: “Le dispararon a Charlie Kirk, vámonos a la mierda”, una frase de celebración común entre la Generación Z.

En otro mensaje, Abaraonye se burló directamente lo ocurrido. “Le dispararon a Charlie Kirk. Ha, ha, ha”, dijo. Además, se conoció que compartió otros mensajes en un grupo de WhatsApp para miembros de Oxford Union. Sin embargo, al menos uno de sus mensajes fue eliminado pronto.

Los mensajes tuvieron respuestas de rechazo en el grupo de WhatsApp, que se cree que está destinado principalmente a principiantes.

El comentario de Abaraonye se da sólo meses después de conocer a Kirk y debatir con él en un evento en la Oxford Union celebrado en mayo. En ese debate, sobre la "masculinidad tóxica", Kirk le pidió al joven que reflexionará sobre la discusión.

"Mi reacción se vio influenciada por la propia retórica del señor Kirk"

Luego de que The Telegraph diera a conocer los mensajes, se publicó un comunicado en el que George Abaraonye se disculpa por los comentarios. Aseguró que decidió eliminar los mensajes cuando se enteró de que Kirk había muerto.

"Anoche recibí la impactante noticia de un tiroteo en el evento de Charlie Kirk. En ese momento de conmoción, reaccioné impulsivamente e hice comentarios antes de que Charlie fuera declarado muerto, que borré rápidamente al enterarme de su fallecimiento. Esas palabras no reflejaban mis valores", escribió Abaraonye en el comunicado reseñado por medios como The Oxford Student y The Guardian.

Sin embargo, el izquierdista insistió en culpar a las ideas de Kirk por su reacción. También enfatizó que, al momento, el tiroteo le pareció "una ironía dolorosa":

"Mi reacción se vio influenciada por el contexto de la propia retórica del señor Kirk (...) Justificó la matanza de civiles en Gaza, incluyendo mujeres y niños, culpándolos colectivamente por Hamás. Exigió la revocación de la Ley de Derechos Civiles y difundió repetidamente estereotipos dañinos sobre las comunidades LGBTQ y trans. Estas fueron declaraciones horrorosas y deshumanizantes", aseguró Abaraonye.

Entre tanto, la Oxford Union rechazó los comentarios de Abaraonye. "Sus opiniones no reflejan la postura actual de la dirección ni del comité de la Oxford Union", dijo la sociedad en un comunicado publicado en Instagram.