Una vida de fe: Turning Point publica un conmovedor homenaje al legado de Charlie Kirk

Publicado por Carlos Dominguez 12 de septiembre, 2025

Turning Point USA (TPUSA) publicó este viernes un vídeo conmovedor en homenaje a la vida y obra del activista conservador Charlie Kirk. Las imágenes reflejan su fe, su liderazgo y el movimiento que construyó desde sus cimientos cuando sólo tenía 18 años.

"Estoy más interesado en lo que Dios quiere de mí que en lo que yo quiero de Dios", dice Kirk en una de las secuencias del tributo publicado por TPUSA.

El vídeo titulado A Life of Faith, A Legacy That Endures: Remembering Charlie Kirk también capta con emoción la bonita relación que el activista tenía con su familia, acentuando el importante rol que tuvo su esposa Erika en la labor de Kirk.

"No hubiese podido hacer nada de esto sin Erika y esa es la verdad", dice el activista conservador en otra de las secuencias del vídeo.

El homenaje también rinde tributo a la incansable labor de Kirk por proporcionar a los hombres jóvenes una estructura que les permitiera construir una vida con propósito.

"La cosa más importante es mi fe", dice Kirk al final del vídeo publicado por TPUSA.