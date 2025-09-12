El exagente del FBI César Paz le comentó a Voz News que el asesino de Charlie Kirk contaba con “un buen nivel de entrenamiento”

Publicado por Luis Francisco Orozco 11 de septiembre, 2025

En el noticiero de Voz News, la periodista Karina Yapor entrevistó al exagente del FBI César Paz sobre la cacería humana que actualmente se encuentra activa contra el asesino del activista conservador Charlie Kirk, quien fue asesinado durante un evento en la Universidad del Valle de Utah, representando una tragedia que ha conmocionado tanto a Estados Unidos como a muchos otros países alrededor del mundo.

“Me atrevo a decir que es posible que el francotirador estaba apuntando hacia la cabeza de la víctima, y es posible que por asuntos de viento o distancia el disparo bajo unas cuantas pulgadas e impactó en donde causó bastante daño a la víctima. […] Esta persona tiene un buen nivel de entrenamiento, no estoy diciendo que fue un militar o un policía, pero si tiene conocimiento de armas. […] Esta persona puede que haya recibido ayuda o apoyo no solamente financiero para poder ejecutar este acto de violencia”, detalló Paz.

Puedes disfrutar de la entrevista completa haciendo clic en el video de abajo.