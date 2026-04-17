Venezuela: Departamento de Estado reconoce que Delcy Rodríguez busca ganar tiempo y fija como objetivo elecciones libres con el regreso y participación de Machado

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 16 de abril, 2026

El encargado de la Oficina del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Michael Kozak, reconoció ante el Congreso que el régimen chavista, encabezado interinamente por Delcy Rodríguez, busca ganar tiempo durante el proceso de transición tutelado por la Casa Blanca, evitando avanzar rápidamente hacia una democratización del país. Sin embargo, Kozak también aclaró que Washington tiene su as bajo la manga: el control del petróleo de Venezuela.

El alto funcionario compareció ante el subcomité del Hemisferio Occidental de la Cámara de Representantes en el marco de la audiencia "Latinoamérica tras la caída de Maduro", donde fue interrogado por la representante María Elvira Salazar (R-FL), presidenta del subcomité, quien presionó fuertemente sobre la estrategia del Departamento de Estado frente a Caracas.

Delcy dilata, Washington presiona con el petróleo

La representante Salazar recordó los que muchos críticos del régimen llevan semanas advirtiendo: Delcy Rodríguez no tiene intención de abrir el juego democrático.

"Usted entiende que Delcy no va a tomar ninguna iniciativa cuando se trata de abrir el juego democrático, ¿verdad?", le dijo a Kozak, quien no lo contradijo y, de hecho, asintió a la pregunta.

El funcionario admitió que Washington no confía en la buena fe del régimen interino liderado por Rodríguez, sino en su capacidad de presión. "No estamos confiando en ellos, sino confiando en nuestra capacidad de presión para lograrlo", dijo, señalando que Estados Unidos tiene un control significativo sobre los ingresos petroleros venezolanos, lo cual constituye el principal instrumento de presión sobre Caracas.

Sin embargo, Salazar insistió en que recae en el Departamento de Estado y la Casa Blanca alcanzar una transición legítima en Venezuela, pidiéndole acciones más rápidas y precisas al alto funcionario. "Solo están tratando de ganar tiempo. No quieren reconciliarse. Son maduristas. Así que depende de nosotros".

Sin fecha electoral por ahora

Uno de los puntos clave de la audiencia fue el cronograma para celebrar elecciones en Venezuela. Ante la pregunta de Salazar sobre si Washington tiene una fecha para comicios con observadores internacionales, libres y justos, Kozak aclaró: "No tenemos una fecha. Tenemos condiciones".

“Queremos observadores electorales (…) el registro de votantes en Venezuela está muy desactualizado, si no completamente manipulado. Eso necesita ser saneado y modernizado. La maquinaria electoral, la Comisión Electoral y el Consejo Judicial Supremo que la supervisa son nombramientos de Maduro en los que nadie tiene confianza. Entonces lo que queremos ver es que la oposición y las autoridades interinas acuerden una reestructuración de esos organismos para que estén en orden”, dijo el alto funcionario.

Kozak también dijo que, antes de llegar a una elección, Venezuela necesita de una ley de amnistía real que permita la participación de todos los líderes opositores: “La ley de amnistía — las autoridades interinas venezolanas afirman que más de 8,000 personas se han beneficiado de ella. Eso no es suficiente”.

Salazar insistió en que esos objetivos deben avanzar en paralelo a la recuperación económica y la reactivación de PDVSA, y no después. "Necesitamos una fecha para poder empezar a trabajar hacia ese objetivo", dijo la legisladora.

El regreso de María Corina Machado

El otro eje central del intercambio fue la situación de María Corina Machado, la líder opositora que pasó 16 meses en la clandestinidad hasta que escapó de Venezuela para recibir el Premio Nobel de la Paz en Noruega. Salazar preguntó si el Departamento de Estado ha exigido al régimen garantías para su regreso y participación política.

Kozak respondió con firmeza: “Sí, señora, y creo que eso les ha quedado muy claro. Esperamos que todas las personas, incluyendo a María Corina Machado, a quien también respeto mucho, puedan regresar y participar libremente en una elección”.