La Cena de Corresponsales de la Casa Blanca se reprograma para julio tras el intento de atentado contra Trump

Publicado por Carlos Dominguez 2 de junio, 2026

La gala anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA), que tuvo que ser interrumpida abruptamente en abril tras un intento de asesinato contra el presidente Donald Trump, tendrá una nueva fecha. Los organizadores confirmaron este martes que el evento se realizará el viernes 24 de julio en Washington DC con un fuerte refuerzo en las medidas de seguridad.

El pasado 25 de abril, la cena se interrumpió cuando se escucharon disparos cerca de un control de seguridad en el hotel donde se celebraba el evento. Trump tuvo que ser evacuado rápidamente del lugar. Cole Allen, un hombre de 31 años originario de California, fue arrestado en el lugar de los hechos y acusado días después de intento de asesinato y otros delitos. El 11 de mayo, Allen se declaró no culpable ante el tribunal.

Weijia Jiang, presidenta de la WHCA, envió un mensaje a los miembros en el que confirmó la nueva fecha del evento. "Me enorgullece anunciar que celebraremos otra cena en Washington DC el viernes 24 de julio", escribió.

Trump asistirá con fuertes medidas de seguridad

Trump estará presente en la nueva cena, en donde se implementarán "medidas de seguridad significativamente reforzadas" y nuevos protocolos de acceso para garantizar la integridad del evento. En una publicación en redes sociales, el presidente elogió la decisión de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca de repetir la cena, calificándola como una "señal de fuerza y fortaleza".

Jiang enfatizó el simbolismo de seguir adelante pese al incidente: "No permitiremos que un acto de violencia tenga la última palabra, especialmente en un año en el que reflexionamos sobre el 250º aniversario de Estados Unidos y todo lo que representamos".

La decisión de reprogramar la gala refleja el deseo de la asociación de no ceder ante la violencia y mantener una tradición que reúne a periodistas, políticos y figuras influyentes de Washington.