EEUU reemplaza a su enviada en Venezuela para consolidar su estrategia tras la caída de Maduro

La embajada de Estados Unidos en Venezuela, que retomó operaciones en marzo de este año.Maryorin Mendez- AFP

Publicado por Andrés Ignacio Henríquez 15 de abril, 2026

La diplomática estadounidense Laura Dogu anunció el fin de su misión en Caracas, la cual asumió tras el restablecimiento de las relaciones entre Washington y Venezuela tras la caída de Nicolás Maduro, el pasado 3 de enero.

En un mensaje público difundido en redes sociales, Dogu confirmó que regresará a su anterior cargo como asesora de política exterior del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, luego de liderar la presencia diplomática americana en un momento de aparente transición política en el país sudamericano.

“Mi asignación temporal en Caracas está llegando a su fin, y regresaré a mi puesto anterior como asesora de política exterior del Jefe del Estado Mayor Conjunto de los Estados Unidos”, explicó.

“Estoy profundamente agradecida con el presidente Donald Trump y el secretario Marco Rubio por confiarme la tarea de liderar la implementación de su plan aquí en Venezuela y de representar a los Estados Unidos durante este momento histórico”, dijo Dogu.

John Barrett es el nuevo encargado de negocios en Venezuela

Como su relevo, Washington designó al diplomático de carrera John Barrett como nuevo encargado de negocios en Venezuela.

Barrett cuenta con más de dos décadas de experiencia en política exterior, con misiones en países estratégicos de América Latina y otras regiones, incluyendo Guatemala, Panamá, Perú y Brasil. Su perfil ha estado vinculado a escenarios complejos, donde la seguridad, la migración y la estabilidad institucional han sido prioridades centrales.

En Panamá, logró que los intereses gubernamentales que administran el Canal de Panamá se alinearan con la política de la administración Trump, limitando la influencia y el margen de maniobra del gobierno chino y profundizando la influencia estadounidense.

De igual manera, en Guatemala también logró que el gobierno local abrazara, en gran medida, los intereses del gobierno de Estados Unidos, rompiendo lazos con el narcotráfico y rescatando las relaciones con el sector privado.

Su llegada a Caracas ocurre en un momento en que Estados Unidos busca consolidar su influencia en la región y acompañar la transición democrática venezolana con una diplomacia de presión más activa y estructurada.

Continuidad del plan de Washington

Dogu también dejó claro que su salida no implica un cambio de rumbo en la estrategia estadounidense hacia Venezuela, sino una continuidad del plan trazado por la Casa Blanca.

“El equipo en Caracas continuará avanzando el plan de tres fases del presidente y del secretario durante esta nueva etapa de las relaciones entre los Estados Unidos y Venezuela”, afirmó.

“Todo esto en beneficio del pueblo estadounidense y del pueblo venezolano, mientras seguimos construyendo una relación sólida entre nuestros dos países”, escribió la diplomática.

Durante su gestión, Dogu fue una figura clave en la reapertura de canales diplomáticos y en la ejecución de la política exterior estadounidense tras la salida del poder de Maduro, en un contexto marcado por sanciones, negociaciones y reacomodos institucionales.

Un momento decisivo para la región

El relevo diplomático ocurre en un momento particularmente sensible, con Venezuela intentando reintegrarse al sistema internacional y atraer inversiones tras años de aislamiento y colapso económico.

La designación de Barrett apunta a una estrategia de continuidad con mayor énfasis operativo, al ser un diplomático con experiencia en entornos complejos y en la ejecución de prioridades geopolíticas concretas.