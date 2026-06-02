EN VIVO | Irán afirma que la reanudación de la guerra con Estados Unidos es "inevitable"

Imagen referencial de la guerra en IránAFP / Oficina de prensa Ejército de Irán

Publicado por Williams Perdomo 2 de junio, 2026

Las acciones subieron en su mayoría y el petróleo bajó este martes, mientras los inversores evaluaban las posibilidades de un acuerdo de paz en Oriente Medio, mientras que las empresas tecnológicas disfrutaron de otro buen día gracias al auge de la inteligencia artificial.

Sin embargo, las señales contradictorias de Donald Trump y del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, sobre el fin de los ataques israelíes en el Líbano, generaron incertidumbre.

El presidente estadounidense dijo que había mantenido conversaciones con el primer ministro israelí y una "muy buena llamada" a través de representantes anónimos del grupo terrorista Hezbolá.

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06:43 Am Israel ordena a los residentes evacuar la ciudad de Nabatiyeh, en Líbano 12:43 02/06/2026 12:43 02/06/2026 El ejército israelí advirtió el martes a los residentes de la ciudad libanesa de Nabatiyeh, en el sur del país, que evacuaran la zona ante los ataques previstos.



"Ante la violación del acuerdo de alto el fuego por parte de la organización terrorista Hezbolá, las FDI se ven obligadas a actuar contra ella con la fuerza", publicó en X el portavoz militar en árabe, el coronel Avichay Adraee.

06:36 am Un alto funcionario iraní afirma que la reanudación de la guerra con Estados Unidos es "inevitable"

12:41 02/06/2026 12:41 02/06/2026 Un alto oficial militar iraní declaró el martes que la reanudación de las hostilidades con Estados Unidos era inevitable, dado que las negociaciones entre Teherán y Washington parecían estancarse.



"Estados Unidos exige nuestra rendición total, y la nación iraní jamás se rendirá", declaró Mohammad Jafar Assadi, subcomandante del comando militar central de Irán, Khatam al-Anbiya. "Sin rendición, la guerra es inevitable".

05:36 pm Israel intercepta dos proyectiles 12:39 02/06/2026 12:39 02/06/2026 El ejército israelí informó que sus sistemas de defensa aérea interceptaron dos proyectiles que cruzaron desde el Líbano hacia el norte de Israel, horas después del anuncio de Trump.





04:36 am Israel y Hezbolá se enfrentan antes de las conversaciones auspiciadas por Estados Unidos

Israel y Hezbolá se enfrentaron durante la noche a pesar del anuncio del presidente estadounidense Donald Trump de que ambas partes habían acordado cesar los combates antes de las conversaciones entre Israel y Líbano, auspiciadas por Estados Unidos, que se celebrarán el martes.

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