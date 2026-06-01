Los comentaristas de extrema izquierda Hasan Piker y Cenk Uygur dicen que el Reino Unido les vetó la entrada

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 1 de junio, 2026

Las autoridades fronterizas británicas han denegado visas de entrada a los comentaristas estadounidenses de extrema izquierda y anti-Israel Hasan Piker y Cenk Uygur, según declararon los dos el lunes.

Uygur, quien recientemente llamó a Israel un "imperio que hace terrorismo para apoderarse de tierras", escribió en X: "Me han prohibido la entrada al Reino Unido", y añadió que no le permitieron abordar un vuelo al Reino Unido para "dar un discurso en Oxford. Me han vetado por criticar a Israel".

El copresentador de The Young Turks, un popular programa de YouTube, añadió: "¿Ya no somos libres? ¡Esto es opresión de ciudadanos occidentales por parte de nuestros propios gobiernos en nombre de otro país!".

Piker, quien es sobrino de Uygur, también dijo el domingo que le habían denegado la entrada.

"Su ETA del Reino Unido ha sido cancelada", leyó Piker un mensaje que dijo haber recibido de las autoridades británicas. "Esto significa que no puede viajar al Reino Unido sin visa. Esto se debe a que su presencia en el Reino Unido no se considera conducente al bien público", dijo, leyendo desde una pantalla en su canal de la plataforma Twitch.

Él vinculó esto a un llamado que hicieron el mes pasado grupos judíos británicos para que las autoridades del Reino Unido le prohibieran la entrada. "Grupos judíos piden al Reino Unido que prohíba la entrada al peligroso Hasan Piker en medio de ataques antisemitas", leyó un titular de un periódico sobre el tema, y añadió: "Y lo hicieron".

Piker tenía previsto aparecer en Londres para un podcast en vivo con el sitio web de noticias y opinión UnHerd el 5 de junio y dar una charla en el festival de música y tecnología SXSW London el 4 de junio.

Piker llamó "endogámicos" a los judíos ortodoxos el año pasado en Twitch, la plataforma de video donde tiene más de 3 millones de seguidores. Más tarde dijo que ese es un término que aplica a todos los "supremacistas".

En abril, Piker también declaró que "elegiría a Hamás en lugar de Israel" durante una aparición en un episodio de Pod Save America. "Como votante del mal menor", dijo, "elegiría a Hamás todas las veces".

Glorificar organizaciones terroristas, incluido Hamás, es ilegal en el Reino Unido, que ha arrestado a cientos de personas por esto en los últimos meses.

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