Abelardo de la Espriella, el abogado outsider que pone de los nervios a Petro y a la izquierda en Colombia tras llevarlos a una segunda vuelta

Publicado por Williams Perdomo 1 de junio, 2026

Abelardo de la Espriella pasó de los tribunales y los estudios de televisión al escenario político más importante del país. El abogado penalista, conocido durante años por su presencia mediática y por representar a figuras de alto perfil, logró convertirse en el candidato más votado de la primera vuelta presidencial y disputará la Presidencia de Colombia en la segunda vuelta.

A diferencia de la mayoría de los aspirantes que han llegado a las instancias decisivas de una elección presidencial, De la Espriella construyó su carrera lejos de los partidos tradicionales. Nunca ocupó cargos de elección popular ni formó parte de Gobiernos nacionales, una condición que utilizó durante la campaña para presentarse como una alternativa frente a la clase política establecida.

Nacido en Bogotá en 1978 y criado en Montería, desarrolló una extensa trayectoria como abogado penalista y empresario. Su nombre comenzó a ganar notoriedad nacional por su participación en casos de alto impacto público, lo que lo convirtió en una de las figuras más reconocidas del ámbito jurídico colombiano.

Su incursión en la política tomó forma con la creación del movimiento Defensores de la Patria, desde donde impulsó una plataforma centrada en la seguridad, la autoridad del Estado y la defensa de principios conservadores. A lo largo de la campaña insistió en la necesidad de combatir con mayor firmeza a las organizaciones criminales y cuestionó las políticas de negociación con grupos armados ilegales.

La magnitud de su ascenso quedó reflejada en las urnas. Como destacó el diario El Tiempo, De la Espriella superó los 10 millones de votos en la primera vuelta y se convirtió en el candidato más respaldado por los colombianos en la jornada electoral, un resultado que lo consolidó como el principal referente de la derecha de cara al balotaje.

Gran parte de su respaldo provino de votantes inconformes con los partidos tradicionales y preocupados por el deterioro de la seguridad en distintas regiones del país. Su discurso, centrado en el orden público, la reducción de la burocracia estatal y la promoción de la iniciativa privada, encontró eco en amplios sectores del electorado.

Sus críticos señalan algunas de las controversias que han rodeado su trayectoria pública y profesional, así como el tono confrontacional que ha caracterizado parte de sus intervenciones. Sus partidarios, por el contrario, consideran que precisamente esa disposición a desafiar consensos y enfrentarse al establecimiento político explica buena parte de su crecimiento electoral.

Ahora, el abogado que durante años ocupó titulares por su actividad profesional afronta el mayor desafío de su carrera. Tras imponerse en la primera vuelta, Abelardo de la Espriella buscará convertir su inesperado ascenso político en una victoria definitiva.

Unidad en la derecha colombiana A pesar del revés electoral sufrido por su colectividad, los principales dirigentes del sector conservador comenzaron rápidamente a cerrar filas alrededor de Abelardo de la Espriella con el objetivo de articular una candidatura única frente a la izquierda en la segunda vuelta.



La senadora Paloma Valencia fue una de las primeras en oficializar su respaldo al candidato, al que acompañará en la contienda definitiva del próximo 21 de junio.



"Anuncio mi apoyo al doctor Abelardo de la Espriella e invito a que derrotemos a Cepeda, a que el neocomunismo que impera en este país no continúe", declaró Valencia, haciendo un llamado a permanecer "firmes al lado de las ideas de la libertad, del progreso, de la iniciativa privada".



También el expresidente Álvaro Uribe Vélez confirmó el apoyo de su movimiento político a la candidatura del abogado cordobés a través de un mensaje difundido en sus canales oficiales.



"Ganó el Dr. Abelardo De La Espriella. Cumplimos la palabra, votaremos por él y pedimos que se vote por él y por Colombia, por la defensa de la Constitución, de las libertades, de la creatividad individual, de la cohesión social, de la economía fraterna, del Estado pequeño y austero", manifestó Uribe, advirtiendo firmemente que el país "no puede seguir en el camino de convertirse en una sucursal del chavismo, de Petro y Cepeda".

La izquierda amenaza con desconocer el resultado

Entre tanto, el presidente Gustavo Petro rechazó los resultados preliminares que dan la victoria a la derecha, argumentando supuestas fallas técnicas en el sistema de datos:

"El llamado conteo transmitido no tiene fuerza vinculante. sus datos no son norma pública. Como presidente no acepto los resultados del preconteo de la firma privada de los hermanos Bautista, porque debiendo estar quietos los algoritmos del software de conteo y escrutinios, en la última semana fueron variados en tres oportunidades y agregaron 800.000 cédulas más de personas que no están en el censo oficial presentado", afirmó el mandatario.

Petro denunció además la supuesta existencia de padrones paralelos que habrían alterado de forma irregular el volumen del electorado. "Hay dos censos en este momento, el oficial y el del software de los hermanos Bautista que tiene 800.000 personas adicionales", sostuvo el gobernante.