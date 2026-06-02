Rubio defiende las operaciones militares contra las narcolanchas: "Hay varios chequeos"

Marco Rubio, durante su comparecencia en el Senado el 2 de junio de 2026 AFP .

Publicado por Alejandro Baños 2 de junio, 2026

El secretario de Estado, Marco Rubio, defendió las operaciones militares llevadas a cabo por la Administración Trump contra las narcolanchas.

Hasta la fecha, las misiones contra el narcotráfico en el mar Caribe han dejado un saldo de más de 200 narcotraficantes muertos.

Durante una audiencia en la comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Rubio aseguró que, antes de ejectuar una operación contra estos criminales, las autoridades examinan varias veces a sus objetivos.

"Le puedo decir que los criterios para atacar no se limitan a una sola fuente", dijo el secretario del Departamento de Estado (DOS) durante su comparecencia. "Básicamente hay varios chequeos, son múltiples".

La Casa Blanca inició sus operaciones contra las narcolanchas en el mar Caribe el 2 de septiembre de 2025. Desde entonces, continuó con sus acciones militares, extendiéndolas a otras aguas, como las del océano Pacífico.

En todas las operaciones, el Pentágono indica que sus fuentes de inteligencia le permiten saber que las lanchas efectúan contrabando ilegal, y que están en rutas relacionadas con el narcotráfico.