Indiana: el gobernador Mike Braun proclama junio como 'Mes de la Familia Nuclear' en oposición al 'Mes del Orgullo'

Publicado por Carlos Dominguez 2 de junio, 2026

Este lunes, el gobernador republicano de Indiana, Mike Braun, emitió una proclama declarando junio como "Mes de la Familia Nuclear" en el estado. La medida ha generado reacciones negativas en redes sociales por parte de sectores progresistas, que la consideran una respuesta opositora al Mes del Orgullo.

"La familia nuclear, compuesta por un esposo, una esposa y cualquier hijo biológico, adoptado o en acogida, es el diseño de Dios para la estructura familiar y ha sido el fundamento de la sociedad desde la creación del mundo", se lee en la proclama.

El documento también menciona que:

La investigación muestra que los niños que viven con sus padres biológicos casados tienen mejores resultados físicos y emocionales .

Cuando las familias se debilitan, las comunidades deben compensar con enfoques " caros e inferiores ", como sistemas de bienestar social, escuelas y policía actuando como figuras parentales.

Los valores de Indiana celebran el compromiso de madres y padres entre sí y con sus hijos.

Braun se suma a otros políticos de estados como Tennessee, Arkansas y Utah, gobernados por republicanos, que han impulsado celebraciones alternativas al Mes del Orgullo durante junio.

"Mientras celebramos el 250 aniversario de los Estados Unidos de América, reconocemos que hacer crecer y fortalecer a las familias es fundamental para los próximos 250 años", concluye la proclama.

El gobernador, padre de cuatro hijos y abuelo de siete, compartió en sus redes sociales: "He visto de primera mano el impacto que las familias amorosas y comprometidas pueden tener a lo largo de múltiples generaciones". Añadió que Indiana continuará apoyando políticas que fortalezcan a las familias.