Venezuela: el régimen interino designa a un fiscal general y una defensora del pueblo en medio de represión, tortura y señales de retroceso en la transición

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 9 de abril, 2026

La Asamblea Nacional de Venezuela, controlada por el chavismo, designó este jueves a Larry Devoe como nuevo fiscal general y a Eglée González como nueva defensora del pueblo, en reemplazo de Tarek William Saab y Alfredo Ruiz, quienes renunciaron en febrero pasado en medio de la aplicación de la controvertida Ley de Amnistía. Las designaciones, lejos de ser bien recibidas, fueron una señal de alarma para analistas, opositores venezolanos y observadores internacionales.

El presidente de la Asamblea Nacional chavista, Jorge Rodríguez, hermano de la líder interina del régimen Delcy Rodríguez, juramentó a ambos funcionarios. Los pocos legisladores opositores del recinto cuestionaron las designaciones al considerar que ninguno de los dos cumple con las condiciones de "idoneidad, autonomía, independencia y pluralidad democrática".

"Sabemos que las instituciones han sido habilitadas como trincheras ideológicas de una parcialidad política en Venezuela", dijo Henri Falcón, un político venezolano que por muchos años fue considerado opositor y ahora es cuestionado por su cercanía al régimen chavista. A pesar de los señalamientos, incluso su bancada legislativa, Libertad, criticó las polémicas designaciones.

Fichas de Delcy Rodríguez, no de la transición

Analistas venezolanos consultados para este artículo afirmaron las nuevas designaciones están lejos de ser cambios reales dentro de la estructura de poder del régimen de Rodríguez, que ha enviado señalas ambivalentes sobre la transición para persuadir a Washington de que está apostando por un giro radical de dirección tras la captura del exdictador Nicolás Maduro el pasado 3 de enero.

"Larry Devoe fue un cómplice del sistema de Nicolás Maduro y es una ficha de la confianza absoluta de Delcy Rodríguez. Designarlo como fiscal es una victoria en el plan de Delcy de bloquear una transición real y negociar una transición del Madurismo al Rodriguismo", advirtió a VOZ el politólogo venezolano Daniel Chang, que reside en EEUU.

En sintonía con Chang, el analista y también politólogo Walter Molina fue más allá, recordando que el flamante “defensor del pueblo” no condenó un atentado contra activistas venezolanos en Colombia: "Larry Devoe es tan o más represor que Tarek William Saab. Egleé González Lobato es tan o más chavista y vil que el anterior falso 'defensor del pueblo'. De hecho, con el atentado contra Luis Peche y Yendri Velásquez no solo no condenó aquel intento de asesinato, sino que los responsabilizó a ellos. Estos 'cambios' gatopardeanos solo confirman que la tiranía interina sigue siendo exactamente eso: una tiranía. Y se está intentando reacomodar para permanecer en el poder aún cuando la enorme mayoría de los venezolanos desean todo lo contrario".

El politólogo Luis Peche Arteaga, quien sufrió el atentado en Colombia, también se pronunció en ‘X’ sobre las designaciones y planteó cómo será la actuación de la Casa Blanca ante las mismas: "Creo que estas designaciones de Fiscal General y Defensor del Pueblo son el primer gran signo de retroceso de la transición venezolana. Se dan en paralelo con primeros signos de represión en una marcha de trabajadores de Caracas y denuncias de tratos crueles y torturas en la cárcel del Rodeo. ¿Qué piensa Estados Unidos? ¿Cuál será la reacción opositora?"

Asimismo, Diego Loyo Rosales, estratega político, dijo a VOZ que el ‘Rodrigato’ está buscando oxígeno desesperadamente para evitar mayor presión de la Casa Blanca: "El chavismo, o mejor dicho el Rodrigato, dentro del tutelaje americano, está tratando de hacer cambios que parecieran señales positivas, pero que también les permiten mantener el control de las palancas del poder. Por ende, están construyendo su aparataje, uno que les sirve tanto para plegarse a Estados Unidos mientras exista esa presión, como para mantenerse en el poder en caso de que la presión americana dejara de ser tan fuerte como lo es hoy. La apuesta de los Rodríguez es que los midterms les generen oxígeno, y que para entonces ya controlen, gracias a las movidas que están haciendo bajo el tutelaje americano, todo el aparataje de poder político en Venezuela”.

Represión en las calles de Caracas

Las designaciones se dieron en un contexto de represión a trabajadores venezolanos. Este jueves, fuerzas del régimen dispersaron una marcha de trabajadores en Caracas que exigía un aumento salarial ante la inflación rampante que ha destruido el poder adquisitivo de los venezolanos. Imágenes y videos difundidos en redes sociales mostraron a efectivos uniformados enfrentando a los manifestantes.

Marshall Billingslea, ex funcionario del gobierno de Estados Unidos con amplia experiencia en política hacia Venezuela, muy cercano a la Administración Trump, reaccionó en ‘X’ calificando lo ocurrido como "un gran paso atrás".

"Las fuerzas de represión del Cartel de los Soles atacaron una marcha pacífica de trabajadores. Además, alrededor de 485 presos políticos siguen atrapados en cárceles y centros de tortura", dijo.

Presos políticos extranjeros denuncian torturas en el Rodeo I

En paralelo con la represión en Caracas, familiares y allegados de presos políticos extranjeros recluidos en la cárcel El Rodeo I denunciaron este jueves casos nuevos de torturas y severas violaciones de derechos humanos. Según los reportes, una protesta pacífica iniciada días atrás por los reclusos —que exigían condiciones dignas de detención— fue respondida con gas lacrimógeno, gas pimienta y golpes por parte de las autoridades del penal.

Andreina Baduel, hermana del preso político Josnars Baduel, reportó desde las afueras del Rodeo I que hay extranjeros gravemente heridos y que su hermano sufrió un colapso tras la fuerte represión. Baduel denunció que no hay disposición del régimen para actuar de manera diferente y que se están violando sistemáticamente los derechos humanos de los detenidos.

El dirigente político opositor Juan Pablo Guanipa fue una de las voces que denunció la situación en la infame prisión: "Es alarmante lo que está pasando en El Rodeo I. Hace dos días varios presos políticos iniciaron una protesta pacífica exigiendo condiciones decentes dentro de ese centro de tortura. Hoy recibimos reportes creíbles de que las fuerzas de terror del régimen están reprimiendo esa protesta. Les están lanzando gas lacrimógeno y hay graves denuncias de heridos".

“Delcy Rodríguez, la vida de los presos políticos en el Rodeo 1 está en tus manos", sentenció Guanipa.

¿Qué hará la Administración Trump?

Tras la captura de Maduro a manos del Ejército estadounidense, el presidente Donald Trump ha dicho insistentemente que Venezuela se ha convertido en un aliado económico intachable para Washington. Sin embargo, días atrás, a finales de marzo, el secretario de Estado, Marco Rubio, abrió el paraguas para una transición hacia la democracia.

"Lo que se ha logrado en apenas tres meses es extraordinario. Al final debe haber una transición. Tiene que haber elecciones libres y justas en Venezuela. Ese punto tiene que llegar (...) Tenemos que ser pacientes, pero tampoco podemos ser complacientes".

Las palabras de Rubio se dan en un momento donde, todavía, empresas estadounidenses y grandes capitales tienen dudas sobre invertir y apostar por la recuperación del sector energético venezolano a pesar de los esfuerzos de Delcy Rodríguez por mostrar una “cara distinta” con respecto a su antecesor.

Sin embargo, por ahora, la ciudadanía venezolana sigue sin confiar en Rodríguez, que es una de las políticas más impopulares del país. La líder opositora y premio Nobel de la Paz María Corina Machado sigue siendo la figura política más popular del país junto a Rubio y el presidente Trump, y el deseo de una transición democrática real y de elecciones libres sigue siendo mayoritario de acuerdo con las encuestas más recientes. En este contexto complejo, la duda es qué hará la Administración Trump para responder a las designaciones y los casos de tortura y represión mientras activamente intentan recuperar la debilidad economía venezolana.