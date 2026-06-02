Tensión entre Trump y Netanyahu por el Líbano: los líderes sostuvieron una llamada hostil y el presidente anunció que Israel frenará los ataques en Beirut

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 1 de junio, 2026

El presidente Donald Trump mantuvo una llamada presuntamente hostil con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu este lunes, exigiéndole que frenara la escalada militar de Israel en el Líbano ante el riesgo de que las acciones israelíes hundieran las negociaciones en curso con Irán, según reportó Axios citando a dos funcionarios estadounidenses y una tercera fuente informada sobre la conversación.

De acuerdo con las fuentes de Axios, la llamada fue una de las peores entre ambos líderes desde que Trump regresó a la Casa Blanca. El informe dice que el líder estadounidense llamó a Netanyahu "loco" y lo acusó de ingratitud por sus órdenes de bombardear el Líbano. Un funcionario estadounidense resumió así las palabras del mandatario: "Estás jodidamente loco. Estarías en prisión si no fuera por mí. Te estoy salvando. Ahora todo el mundo te odia. Todo el mundo odia a Israel por esto". Una segunda fuente describió a Trump como "enfurecido" y señaló que en un momento le gritó al primer ministro: "¿Qué coño estás haciendo?".

Irán y el Líbano los detonantes

La conversación, confirmada por ambos y cuya hostilidad solo fue confirmada por Axios, se produjo en un momento de máxima tensión entre EEUU, Israel, Irán y los países de Medio Oriente. Horas antes, el régimen iraní había suspendido sus conversaciones indirectas con negociadores estadounidenses en protesta por la ofensiva israelí en el Líbano. Medios vinculados al Estado iraní informaron que Teherán exigía el cese inmediato de las operaciones de Israel tanto en Gaza como en el Líbano, así como su retirada de las zonas que ocupa en el norte, como condición para retomar el diálogo.

Según Axios, la ira de Trump estuvo impulsada precisamente por ese riesgo: Netanyahu estaba amenazando con hacer colapsar las negociaciones con Irán que Washington lleva semanas impulsando. Un funcionario señaló que, si bien Trump reconocía el derecho de Israel a defenderse de los ataques del grupo terrorista Hezbollah, consideraba que la escalada de los últimos días había sido desproporcionada. Entre las acciones que más le preocupaban figuraban los bombardeos que demolían edificios enteros para eliminar a un solo comandante de la milicia y el elevado número de víctimas civiles en el Líbano.

Mientras tanto, el contexto regional era explosivo, con Israel tomando el domingo el castillo de Beaufort, una posición estratégica en el sur del Líbano al norte del río Litani, y el Gobierno de Netanyahu ordenando este lunes ataques contra los suburbios del sur de Beirut, bastión de Hezbollah, a pesar de que un alto el fuego estaba vigente desde el 17 de abril.

Los anuncios posteriores a la llamada

Tras la conversación, Trump publicó en Truth Social que había hablado con Netanyahu y le había pedido que no llevara a cabo un gran operativo en Beirut. "Dio media vuelta a sus tropas. ¡Gracias, Bibi!", escribió. El mandatario añadió que también había hablado con representantes de los líderes de Hezbollah, quienes acordaron cesar los ataques contra Israel, y que Israel hizo lo mismo. "Veamos cuánto dura eso. ¡Ojalá sea para la ETERNIDAD!”.

Netanyahu, por su parte, emitió un comunicado con un mensaje más duro. "Hablé esta noche con el presidente Trump y le dije que, si Hezbollah no deja de atacar nuestras ciudades y a nuestros ciudadanos, Israel atacará objetivos terroristas en Beirut. Nuestra postura sigue siendo la misma", escribió el primer ministro, añadiendo que las Fuerzas de Defensa de Israel continuarían operando en el sur del Líbano.

Según un segundo funcionario estadounidense citado por Axios, sin embargo, Trump había "arrollado" a Netanyahu en la llamada. "Bibi dijo: 'Ok, ok, asegúrate de que todo esté resuelto'", relató esa fuente. Tras colgar, Trump publicó también que las negociaciones con Irán continuaban "a un ritmo acelerado".