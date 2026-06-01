EN VIVO | EEUU e Irán intercambian ataques y endurecen las condiciones para alcanzar un acuerdo de paz

Publicado por Israel Duro 1 de junio, 2026

La situación en Oriente Medio ha dado un giro dramático. En apenas 48 horas se ha pasado de un preacuerdo pendiente del ok de Donald Trump al intercambio de nuevos ataques entre Washington y Teherán y el endurecimiento de las condiciones por ambas partes para alcanzar un acuerdo.

Una de estas condiciones, por parte del Régimen de los Ayatolás, es el fin inmediato y absoluto de las hostilidades en Líbano, donde ele Ejército israelí ha incrementado la presión para golpear con fuerza a Hezbolá.

La situación ha devuelto el petróleo a la senda alcista, con subidas superiores al 3% tanto en el barril de Brent como en el West Texas International.

06:00 am El petróleo vuelve a senda alcista tras el cruce de ataques entre EEUU e Irán y el endurecimiento de las condiciones de las negociaciones 11:25 01/06/2026 11:25 01/06/2026 Los precios del petróleo subieron el lunes tras el intercambio de ataques entre Teherán y Washington y los informes de que ambas partes han endurecido su postura en las negociaciones. Las bolsas asiáticas lograron evadir la incertidumbre gracias a la demanda de acciones ligadas a la inteligencia artificial.



El barril de crudo West Texas Intermediate, referencia estadounidense, subía un 4,09% a 90,83 dólares, mientras su equivalente mundial Brent del mar del Norte se cotizaba alrededor de 94,20 dólares, un aumento de 3,38% desde el cierre del viernes.

05:29 am Irán asegura que el fin de hostilidades en Líbano es una condición clave para el alto el fuego 11:29 01/06/2026 11:29 01/06/2026 Irán volvió a condicionar este lunes cualquier acuerdo con Estados Unidos a la implementación de un alto el fuego efectivo en Líbano y acusó a Washington de seguir vulnerando la tregua tras bombardeos nocturnos.



"Insistimos en que un alto el fuego en Líbano es una condición esencial para cualquier acuerdo destinado a poner fin a la guerra", declaró el portavoz de la cancillería iraní, Esmail Baqai, en su rueda de prensa semanal, mientras Israel amplía su ofensiva en Líbano.

04:40 am EEUU e Irán intercambian ataques 11:27 01/06/2026 11:27 01/06/2026 Estados Unidos e Irán volvieron a intercambiar ataques, tensando un alto el fuego ya frágil mientras las negociaciones entre ambas partes se han estancado.



El ejército estadounidense anunció que había llevado a cabo "ataques de autodefensa" contra radares iraníes y centros de control de aviones no tripulados en el sur del país durante el fin de semana, su tercera oleada de este tipo en poco más de una semana, en respuesta al derribo de un avión no tripulado estadounidense MQ-1, añadió.



Poco después, los Guardianes de la Revolución iraníes afirmaron haber atacado una "base aérea desde la que se originó el ataque" utilizada por el ejército estadounidense, según informó el lunes la cadena estatal IRIB, sin especificar la ubicación de la base.



El anuncio de los Guardianes se produjo poco después de que el ejército kuwaití afirmara que sus defensas aéreas interceptaron "ataques hostiles con misiles y drones", sin mencionar dónde se originó el ataque.

04:28 am Irán asegura que no está hablando sobre su plan nuclear con EEUU ahora mismo 10:48 01/06/2026 10:48 01/06/2026 Irán reiteró este lunes que su programa nuclear no forma parte, por ahora, de las conversaciones en curso con Estados Unidos destinadas a poner fin de manera duradera a la guerra en Oriente Medio.



"No se ha llevado a cabo ninguna negociación sobre los detalles del expediente nuclear. En esta etapa, nuestra prioridad es poner fin a la guerra", declaró el portavoz de la cancillería iraní, Esmail Baqai, después de que Donald Trump afirmara haber obtenido garantías de Irán de que no desarrollará armas nucleares.

03:35 am Israel ordena bombardeos en el sur de Beirut ante las violaciones del alto el fuego por parte de Hezbolá 10:45 01/06/2026 10:45 01/06/2026 El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el titular de Defensa, Israel Katz, dijeron este lunes que ordenaron al ejército bombardear el sur de Beirut, bastión del movimiento proiraní Hezbolá.



En un comunicado conjunto, Netanyahu y Katz dijeron haber "dado instrucciones al ejército para que golpee objetivos terroristas" en el sur de la capital libanesa, "a la luz de las reiteradas violaciones del alto el fuego en Líbano por parte de la organización terrorista Hezbolá y los ataques contra nuestras ciudades y ciudadanos".

03:05 am Irán suma dos nuevas ejecuciones por delitos durante las protestas contra el régimen 10:51 01/06/2026 10:51 01/06/2026 La justicia iraní anunció el lunes el ahorcamiento de dos hombres presentados como responsables del saqueo e incendio de una mezquita durante las manifestaciones antigubernamentales que sacudieron al país en diciembre y enero.



"Mehrdad Mohammadinia y Ashkan Maleki, principales autores del incendio criminal y la destrucción de una mezquita [del centro de Teherán] fueron ahorcados esta mañana", publicó Mizan, la página web del poder judicial.



El informe no precisa la fecha o lugar de detención ni los de su juicio.

02:45 am Israel toma la estratégica fortaleza medieval de Beaufort en Líbano 10:48 01/06/2026 10:48 01/06/2026 El ejército israelí anunció este domingo la toma de la fortaleza medieval de Beaufort, una etapa más en su avance terrestre en el sur de Líbano, donde Israel quiere "aplastar" al grupo terrorista chiita Hezbolá, aliado de Irán.



El Consejo de Seguridad de la ONU celebrará el lunes por la tarde una reunión de emergencia centrada en la ampliación de la ofensiva de Israel en Líbano, informaron a la AFP fuentes diplomáticas. La reunión fue solicitada por Francia, cuyo presidente, Emmanuel Macron, afirmó que "nada justifica la gran escalada en curso en el sur del Líbano" y pidió poner fin a los combates "de una vez por todas".



El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmó que "la toma de Beaufort es una etapa espectacular y un punto de inflexión decisivo" en la ofensiva. "Mis instrucciones son profundizar y ampliar nuestro control sobre los lugares que estaban bajo el dominio de Hezbolá", añadió.