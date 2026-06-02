Cadena perpetua para Vickrum Digwa: el asesino que hizo arrestar a su propia víctima en Reino Unido

El Palacio de Westminster con la bandera del Reino Unido (Archivo) NurPhoto via AFP

Publicado por Diane Hernández 2 de junio, 2026

Un estudiante de 18 años agonizaba en una calle de Southampton, en Reino Unido. Minutos después, sería esposado por la policía. No porque hubiera atacado a alguien. No porque fuera el agresor. Sino porque los agentes que llegaron al lugar aceptaron inicialmente la versión de quien acababa de apuñalarlo.

Esta semana, Vickrum Digwa fue condenado a cadena perpetua por el asesinato de Henry Nowak, con un período mínimo de 21 años antes de poder optar a la libertad condicional. Sin embargo, el veredicto judicial no ha cerrado el debate público. Lo ha intensificado.

Porque este caso no trata únicamente de un homicidio. También plantea interrogantes sobre la capacidad de las instituciones para distinguir entre hechos y narrativas en los momentos más críticos.

La noche que cambió todo

La tragedia ocurrió en diciembre de 2025 en Southampton. Henry Nowak, estudiante universitario de apenas 18 años, fue atacado con un cuchillo durante un altercado. Las heridas resultarían mortales.

Según los hechos expuestos durante el juicio, cuando la policía llegó al lugar encontró una escena confusa. En medio del caos, Digwa aseguró a los agentes que había sido víctima de una agresión racista y que Nowak le había arrancado el turbante.

Aquella acusación condicionó la respuesta inicial.

Los agentes consideraron durante los primeros minutos que Digwa podía ser la víctima del incidente. Como consecuencia, Henry Nowak fue esposado mientras se encontraba gravemente herido.

Solo después se comprendería la verdadera dimensión de lo ocurrido. La víctima no era el hombre que denunciaba haber sufrido un ataque racista. La víctima era el joven que se estaba muriendo en el suelo.

El juicio y la condena

Meses después, un jurado declaró culpable a Digwa del asesinato de Henry Nowak.

El juez William Mousley KC dictó la sentencia obligatoria de cadena perpetua, estableciendo un mínimo de 21 años de prisión antes de cualquier posibilidad de libertad condicional. Durante el proceso judicial, la acusación sostuvo que las denuncias formuladas por Digwa tras el crimen eran falsas y que habían servido para desviar la atención de su responsabilidad.

La policía de Hampshire terminó reconociendo errores en la gestión inicial del incidente y emitió disculpas públicas a la familia de la víctima.

Pero para muchos observadores, la disculpa no resuelve la cuestión central. ¿Cómo pudo producirse un error de semejante magnitud?

La pregunta que Reino Unido no puede evitar

El caso ha provocado una discusión que trasciende ampliamente los límites de un proceso criminal. La cuestión ya no es únicamente quién cometió el crimen. Esa pregunta ha sido respondida por los tribunales.

La pregunta ahora es por qué las instituciones reaccionaron de la forma en que lo hicieron.

Muchos comentaristas han señalado que el episodio refleja una creciente tendencia a aceptar determinadas acusaciones —especialmente aquellas relacionadas con racismo o discriminación— antes de que los hechos hayan sido plenamente verificados.

Nadie discute que las denuncias de racismo deban investigarse con seriedad. Pero el principio fundamental de cualquier investigación sigue siendo el mismo: comprobar los hechos antes de sacar conclusiones.

Cuando ese orden se invierte, el riesgo de cometer errores graves aumenta de manera dramática.

Y en Southampton, según sostienen los críticos, ese riesgo se convirtió en realidad.

El silencio que también alimenta el desastre



Entre ellas se encuentra muerte de George Floyd volvió a circular ampliamente.



En aquel momento, Khan afirmó que "ningún país, ciudad, cuerpo policial ni institución puede permanecer indiferente ante el racismo y sus consecuencias". Seis años después, algunos críticos se preguntan por qué no ha emitido declaraciones de similar contundencia sobre un caso que ha generado una profunda conmoción dentro del propio Reino Unido. La controversia no se limita a la actuación policial. En las últimas horas, diversas voces en redes sociales han cuestionado el silencio de figuras políticas que en el pasado se pronunciaron con firmeza sobre casos de alto impacto relacionados con racismo y actuación policial en otros países.Entre ellas se encuentra el alcalde de Londres, Sadiq Khan , cuyo mensaje de 2020 tras lavolvió a circular ampliamente.En aquel momento, Khan afirmó que "ningún país, ciudad, cuerpo policial ni institución puede permanecer indiferente ante el racismo y sus consecuencias". Seis años después, algunos críticos se preguntan por quésobre un caso que ha generado una profunda conmoción dentro del propio Reino Unido.

Más allá del caso Digwa

El asesinato de Henry Nowak ha terminado convirtiéndose en un símbolo de un debate mucho más amplio que atraviesa hoy a numerosas democracias occidentales.

¿Cómo deben actuar las instituciones cuando se enfrentan a acusaciones sensibles relacionadas con identidad, religión o discriminación? ¿Cómo evitar que los prejuicios influyan en las investigaciones, independientemente de la dirección en que operen? ¿Cómo garantizar que la búsqueda legítima de justicia no termine sustituyendo el análisis riguroso de las pruebas?

Son todas preguntas incómodas. Pero precisamente por eso son necesarias.

Una lección difícil

La sentencia contra Vickrum Digwa representa el cierre de un proceso judicial. No representa, sin embargo, el final de la discusión pública y peligrosa que cada vez crece más en Europa.

La imagen que permanece es la de un joven de 18 años que necesitaba ayuda urgente y que, durante unos momentos cruciales, fue tratado como sospechoso en lugar de como víctima. Para la familia de Henry Nowak, esa realidad es imposible de olvidar.

Y para las instituciones británicas, el caso constituye una advertencia tan simple como trascendental: ninguna narrativa, ninguna acusación y ninguna presión social pueden sustituir la obligación fundamental de comprobar los hechos.

Porque cuando la verdad llega demasiado tarde, las consecuencias pueden ser irreversibles.