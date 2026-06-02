Airbus logra un hito: primer vuelo exitoso del A350-1000ULR, el avión capaz de volar hasta 22 horas sin escala
Este aparato está destinado a la aerolínea australiana Qantas, "para permitir vuelos sin escala entre Sídney y Londres por primera vez, una distancia de casi 10.000 millas náuticas" (18.500 km), precisó Airbus.
(AFP) El fabricante aeronáutico europeo Airbus anunció el martes haber realizado con éxito el primer vuelo de prueba de su A350-1000ULR, un avión capaz de volar hasta 22 horas seguidas y cuya entrega sufre retrasos.
"El aparato, equipado con instrumentos específicos para las pruebas, voló tres horas y 43 minutos, alcanzando una altitud ligeramente superior a los 41.000 pies" (12.500 m), indicó Airbus en un comunicado.
El avión despegó y aterrizó en la ciudad francesa de Toulouse.
Este aparato está destinado a la aerolínea australiana Qantas, "para permitir vuelos sin escala entre Sídney y Londres por primera vez, una distancia de casi 10.000 millas náuticas" (18.500 km), precisó Airbus.
Qantas debe recibir su primer A350-1000ULR (por ultra largo alcance) en abril de 2027, cuando en un principio tenía previsto inaugurar esta ruta en 2025 y, más recientemente, a finales de 2026.
La compañía encargó 12 de estos aparatos, además de otros 12 A350-1000 destinados a vuelos de larga distancia, pero de recorrido un poco más corto.
El vuelo comercial más largo actualmente es el de Singapore Airlines entre Singapur y el aeropuerto JFK de Nueva York, de unas 9.538 millas (15.350 km), con una duración de más de 18 horas.