Hallado en el río Sena: el saldo de muertos durante la celebración del PSG asciende a dos

Disturbios en París (Francia) tras la victoria del PSG en la UEFA Champions League 2025-2026 AFP .

Publicado por Alejandro Baños 2 de junio, 2026

Las caóticas celebraciones en la capital francesa tras la victoria del Paris Saint-Germain en la final de la UEFA Champions League 2025-2026 dejaron una nueva víctima mortal.

Tras conocerse el fallecimiento de un joven de unos 20 años tras chocar con su moto contra un muro, se informó de que un cuerpo de un hombre fue hallado sin vida en el río Sena.

Esta noticia fue reportada por el periódico Le Parisien. De acuerdo al citado medio, las autoridades francesas encontraron el cuerpo de un hombre flotando sobre el agua.

Los servicios de emergencias trataron de reanimarle, pero sin éxito. Varios testigos dijeron que vieron a un joven de unos 30 años y visiblemente borracho saltar desde un puente al río.

La victoria del PSG fue celebrada de manera caótica en París. De acuerdo al ministro del Interior, Laurent Nuñez, hubo "más de 890 detenciones", además de enumerar en 178 los policías heridos en los incidentes.

El presidente de la República, Emmanuel Macron, condenó los disturbios, subrayando que la justicia será "intratable" con todos y cada uno de los detenidos.

El año pasado, durante la celebración del triunfo del PSG en la misma competición, también se produjeron altercados, que se saldaron con más de medio millar de detenidos y dos muertos.