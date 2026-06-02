La Administración Trump supervisará el lanzamiento de nuevas IA para frenar "amenazas externas"

Publicado por Alejandro Baños 2 de junio, 2026

El presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva para darle a la Administración potestad sobre la inteligencia artifical (IA) impulsada por el sector privado.

El objetivo es supervisar los lanzamientos de nuevos modelos para frenar "amenazas externas" que comprometan tanto a la industria tecnológica como a la seguridad nacional.

En su orden ejecutiva, promulgada este martes, Trump aseguró que esta medida no impedirá el desarrollo privado de inteligencia artifical, sino más bien busca "fomentarla" mediante una "adopción responsable" y sin fisuras que faciliten a actores externos vulnerar nuevos modelos.

"Las capacidades avanzadas de IA fortalecen a nuestra nación, pero también plantean nuevas consideraciones de seguridad nacional que requieren una acción coordinada entre los departamentos y agencias ejecutivos (agencias) y sus componentes", informó el presidente.

"A medida que estas capacidades evolucionen, mi Administración seguirá colaborando estrechamente con la industria para garantizar que se implemente rápidamente la tecnología más avanzada y segura con el fin de hacer frente a todas y cada una de las amenazas a nuestro país", añadió.

"La política de los Estados Unidos consiste en promover la innovación y la seguridad en materia de inteligencia artificial mediante la colaboración con el sector privado para modernizar los sistemas de información del Gobierno y del sector privado y reforzarlos frente a amenazas externas; proteger el ingenio y la propiedad intelectual estadounidenses contra la explotación y el robo por parte de adversarios; y fomentar las capacidades avanzadas de los Estados Unidos basadas en la IA", sentenció Trump.

Esta orden también instruye al Departamento del Tesoro, al Departamento de Seguridad Nacional y a la Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de Infraestructuras (CISA) a formar "un centro de intercambio de información sobre ciberseguridad de IA" en colaboración voluntaria con la industria.