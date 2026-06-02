Trump nombra a Bill Pulte director de Inteligencia Nacional

Publicado por Williams Perdomo 2 de junio, 2026

El presidente Donald Trump nombró el martes a Bill Pulte como director interino de Inteligencia Nacional. La decisión generó atención debido a la escasa experiencia del empresario en asuntos de seguridad nacional.

Pulte mantendrá simultáneamente sus actuales responsabilidades al frente de la Agencia Federal de Financiación de la Vivienda (FHFA) y delos gigantes hipotecarios Fannie Mae y Freddie Mac.

Pulte sustituye en el cargo a Tulsi Gabbard, que dimitió a finales de mayo tras semanas de especulaciones sobre sus diferencias con la administración Trump sobre la política con Irán.

Trump elogió a Pulte en un post en las redes sociales en el que anunciaba el nombramiento, afirmando que "tiene una profunda experiencia en la gestión de los asuntos más delicados de Estados Unidos, la seguridad y la solidez de los Mercados."

Durante su mandato en el sector inmobiliario, Pulte ha acusado públicamente al senador demócrata Adam Schiff y a la fiscal general de Nueva York, Letitia James, de irregularidades relacionadas con las solicitudes de hipotecas. También respaldó acciones legales contra la gobernadora de la Reserva Federal, Lisa Cook, en un caso que sigue su curso judicial.