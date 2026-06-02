La exvicepresidente de Colombia, Marta Lucía Ramírez: "Petro y Cepeda buscan retrasar la segunda vuelta electoral o incluso posponer la transición presidencial si gana Abelardo"

Publicado por Luis Francisco Orozco 2 de junio, 2026

En el noticiero de Voz News, la presentadora y directora ejecutiva, Karina Yapor, entrevistó a la exvicepresidente de Colombia, Marta Lucía Ramírez, con quien conversó sobre la primera vuelta de las elecciones presidenciales en el país sudamericano, en la que el presidente colombiano Gustavo Petro desconoció los resultados donde resultó ganador Abelardo de la Espriella.

“Lo que quedó demostrado en las elecciones es que hay un rechazo muy grande del pueblo colombiano a continuar por el mismo camino por donde nos está llevando Petro, el cual es un camino aterrador hacia la destrucción no solo de las riquezas e instituciones, sino también de la democracia colombiana. Obviamente, en este momento, es claro que, tras las declaraciones completamente irresponsables de Petro e Iván Cepeda, este último salga a corregirse. […]. Con Cepeda como presidente, Colombia viviría cuatro años más de confrontaciones y hostilidades en la relación bilateral con los Estados Unidos”, dijo Ramírez.

Puedes disfrutar la entrevista completa haciendo clic en el video de abajo.