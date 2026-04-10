Venezuela: la oposición pide convocar elecciones ante la "ausencia absoluta" de Maduro

Publicado por Alejandro Baños 10 de abril, 2026

La oposición de Venezuela solicitó la convocatoria de elecciones presidenciales este viernes ante la "ausencia absoluta" del dictador Nicolás Maduro.

La Constitución del país establece que, de cumplirse 90 días sin presidente, han de convocarse comicios. Un plazo que ya ha pasado. Venezuela se encuentra bajo un liderazgo interino con Delcy Rodríguez al frente del Gobierno.

"Han transcurrido desde la fecha en que ocurrió la extracción de Maduro más de los 90 días que establece el artículo 234 constitucional para que la Asamblea Nacional entre a considerar lo que todo el país y la comunidad internacional democrática sabe y les consta: la existencia de una ausencia absoluta en la Presidencia de la República", informó en un comunicado Vente Venezuela, partido principal de la oposición liderado por María Corina Machado.

"Debe convocarse a unas elecciones presidenciales en los siguientes 30 días a dicha declaratoria", añadió Vente Venezuela.

La Constitución establece que "las faltas temporales del presidente o presidenta de la República serán suplidas por el vicepresidente ejecutivo o vicepresidenta ejecutiva hasta por noventa días, prorrogables por decisión de la Asamblea Nacional por noventa días más".

"Si una falta temporal se prolonga por más de noventa días consecutivos, la Asamblea Nacional decidirá por mayoría de sus integrantes si debe considerarse que hay falta absoluta", indica el artículo 234.

Maduro fue capturado -junto con su esposa, Cilia Flores- el 3 de enero, durante un operativo militar llevado a cabo en Venezuela. Posteriormente, ambos fueron trasladados a Estados Unidos para ser procesados judicialmente. Dos días después, Rodríguez asumió el cargo de manera interina.