Macron se reúne con María Corina Machado y respalda una transición democrática en Venezuela

Macron y Machado este lunes en el Palacio del Elíseo de Paris. Vocería oficial de Venezuela.

Publicado por Andrés Ignacio Henríquez 13 de abril, 2026

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, sostuvo este lunes un encuentro en el Palacio del Elíseo con la líder opositora venezolana María Corina Machado.

La reunión se enmarca en un esfuerzo clave para solidificar el respaldo internacional a una transición política en Venezuela, según informó el propio mandatario francés.

Ambos abordaron la necesidad de avanzar hacia un cambio democrático “pacífico” que respete la voluntad popular en el país, en medio de un escenario aún marcado por la incertidumbre institucional tras la captura de Nicolás Maduro en enero.

“Discutimos su compromiso con la libertad y la importancia de lograr una transición democrática y pacífica en Venezuela”, escribió Macron en X.

Apoyo internacional a la causa democrática

El encuentro en París consolida la ofensiva diplomática de Machado, quien permanece fuera de Venezuela desde diciembre, cuando viajó al exterior para recibir el Premio Nobel de la Paz.

Desde entonces, la dirigente ha intensificado contactos con líderes occidentales para posicionar la crisis venezolana como una prioridad global. La reunión con Macron representa uno de los respaldos más relevantes desde Europa.

El mandatario francés ya había expresado públicamente su apoyo a Machado en meses recientes, destacando su “valentía” y su compromiso con la libertad en Venezuela, en contraste con décadas de autoritarismo chavista.

Próximos pasos en Europa

Tras su paso por Francia, Machado continuará su gira europea con una parada en España, donde participará en un acto público en la Puerta del Sol de Madrid, este 18 de abril.

La dirigente ha reiterado su intención de regresar a Venezuela en las próximas semanas para impulsar un “acuerdo nacional” que desemboque en elecciones libres, una meta que, por ahora, sigue dependiendo de la presión internacional y del debilitamiento definitivo de las estructuras del régimen.

Sin embargo, Delcy Rodríguez, quien lidera el régimen interino, ha insistido en que la líder opositora debe “responder” por su respaldo a acciones internacionales contra el régimen, incluyendo posiciones favorables a una intervención extranjera.

En la misma línea, su hermano y presidente del poder legislativo en Venezuela, Jorge Rodríguez, advirtió hace pocos días que ese tipo de conductas no estarían cubiertas por recientes leyes de amnistía, dejando abierta la posibilidad de represalias judiciales si Machado regresa al país.