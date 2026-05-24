Estados Unidos e Irán buscan finalizar un acuerdo para poner fin a la guerra

Publicado por Williams Perdomo 24 de mayo, 2026

Estados Unidos e Irán intentan este domingo alcanzar un acuerdo después de haber anunciado un avance en sus conversaciones para poner fin a la guerra, un pacto que según el presidente Donald Trump está "en gran medida negociado".

Según varios medios, este acuerdo, que incluye la reapertura del estrecho de Ormuz, permitiría que los buques cruzaran el canal, vital para el mercado mundial de hidrocarburos.

Pero la cuestión del programa nuclear iraní sería considerada en negociaciones posteriores.

CBS News, que cita fuentes cercanas a las conversaciones, aseguró que la última propuesta incluiría el desbloqueo de algunos activos iraníes en bancos en el extranjero y la prolongación de las negociaciones durante 30 días adicionales.

Un plazo que también menciona The Wall Street Journal.

El acuerdo en discusión no resuelve el asunto de cómo se desharía exactamente Irán de sus reservas de uranio enriquecido, cuestión que sería tratada en un próximo ciclo de negociaciones "en las próximas semanas o meses", informó The New York Times citando a responsables estadounidenses.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán afirmó el sábado que Teherán se encontraba en fase de finalización de un memorando de entendimiento con Washington.

"Eso no significa necesariamente que Irán y Estados Unidos vayan a llegar a un acuerdo sobre las cuestiones importantes", subrayó Esmaïl Baghaï, y precisó que el expediente nuclear no formaba parte "en esta etapa" de diálogos.

Sí es el caso, en cambio, del levantamiento del bloqueo naval impuesto por Estados Unidos a los puertos iraníes y de la cuestión del estratégico estrecho de Ormuz, bloqueado de facto por Irán desde el inicio de la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel el 28 de febrero.

Rubio dice que es posible que el domingo se anuncie algo sobre la guerra con Irán

El secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó que era posible que el domingo se anunciara un acuerdo con Irán que pusiera fin formalmente a la guerra en Oriente Medio, e insistió en que se había alcanzado los objetivos.



"Creo que existe la posibilidad de que en las próximas horas el mundo reciba buenas noticias", dijo Rubio a los periodistas en Nueva Delhi.



Rubio, que se encuentra en su primera visita a la India, dijo que el acuerdo que está surgiendo abordaría las preocupaciones del presidente estadounidense Donald Trump sobre el estrecho de Ormuz, que Irán ha bloqueado en gran medida en respuesta al ataque estadounidense-israelí.



El acuerdo también daría inicio a un "proceso que, en última instancia, nos puede llevar a donde el presidente quiere que estemos, y ese es un mundo que ya no tiene que temer ni preocuparse por un arma nuclear iraní", añadió.

El primer ministro pakistaní Shehbaz Sharif, mediador en estas negociaciones, impulsó el domingo un posible fin del conflicto por etapas.

En ese sentido, señaló que esperaba "albergar la próxima ronda de conversaciones muy pronto", publicó en la red social X.

El proyecto de acuerdo "ampliamente negociado" con Irán y "pendiente de ser finalizado" incluye la reapertura del estrecho de Ormuz, precisó el presidente Trump en un mensaje en su plataforma Truth Social.

Su publicación llegó tras una conversación telefónica con numerosos dirigentes de Estados del Golfo, pero también de Turquía, Egipto, Jordania y Pakistán.

Trump declaró haber conversado con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en una llamada "separada".

Más temprano el sábado, Trump estimó en "50-50" las probabilidades de un "buen" acuerdo o de una reanudación de la guerra, en declaraciones al medio Axios.

Ese mismo día, el principal negociador iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, prometió una respuesta "aplastante" si Estados Unidos reanudaba su guerra contra Irán.

Ghalibaf acababa de reunirse en Teherán con el jefe del ejército pakistaní, el mariscal Asim Munir, en el marco de los esfuerzos de mediación de Islamabad.

Tras más de un mes de guerra, que ha causado miles de muertos y sacudido la economía mundial, rige desde el 8 de abril un alto el fuego entre Irán y Estados Unidos.