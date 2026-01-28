Rubio advierte que EEUU podría usar la fuerza si Delcy Rodríguez no coopera

Publicado por Virginia Martínez 27 de enero, 2026

El secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó que Estados Unidos está preparado para recurrir al uso de la fuerza si otros métodos no logran asegurar la cooperación del régimen interino de Venezuela, con los objetivos estratégicos de Estados Unidos. Sin embargo, señaló que Washington espera no tener que llegar a ese escenario.

"Estamos preparados para usar la fuerza para garantizar la máxima cooperación si otros métodos fallan. Esperamos que esto no sea necesario, pero nunca rehuiremos nuestro deber hacia el pueblo estadounidense y nuestra misión en este hemisferio", dijo.

Rubio sostuvo que Washington espera que el interés propio del nuevo régimen venezolano, encabezado por Delcy Rodríguez, impulse avances concretos en áreas clave para Estados Unidos, particularmente en el sector energético y en la relación bilateral posterior a la captura del dictador Nicolás Maduro.

Compromisos energéticos bajo la nueva etapa política

De acuerdo con la declaración preparada de Rubio para una audiencia ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, Rodríguez se comprometió a abrir la industria petrolera venezolana a empresas estadounidenses, otorgarles acceso preferencial a la producción y destinar los ingresos de la venta de crudo a la compra de productos de Estados Unidos. Estas promesas fueron presentadas como parte del marco de cooperación que la Administración Trump busca consolidar durante la transición política en Venezuela.

La comparecencia ante el Congreso marcó la primera aparición pública de Rubio desde la operación estadounidense en Caracas del 3 de enero, que culminó con la captura de Maduro.

Enfoque estratégico despliegue de fuerzas navales en aguas cercanas a América Latina en décadas y llevó a cabo acciones contra embarcaciones vinculadas a redes de narcotráfico. Desde mediados de diciembre, el foco de la política estadounidense se ha desplazado hacia el sector petrolero venezolano, con el presidente Donald Trump acusando al anterior régimen socialista de apropiarse de activos estadounidenses y promoviendo un acuerdo para enviar hasta 50 millones de barriles de crudo a Estados Unidos.

Inteligencia estadounidense y transición en curso

En paralelo, CNN informó que Estados Unidos trabaja para establecer una presencia permanente de la CIA en Venezuela tras la salida de Maduro. Aunque el Departamento de Estado lideraría la presencia diplomática a largo plazo, el informe señala que la agencia de inteligencia tendría un papel clave en la fase inicial, con funcionarios operando desde un anexo antes de la apertura de canales diplomáticos formales, con el objetivo de establecer contactos y abordar preocupaciones de seguridad durante la transición política.