Régimen de Delcy Rodríguez libera al líder opositor Juan Pablo Guanipa y otros treinta presos políticos

Publicado por Virginia Martínez 8 de febrero, 2026

Este domingo en Venezuela se produjo una nueva jornada de excarcelaciones de presos políticos, en la que la organización civil Foro Penal verificó al menos 30 liberaciones de personas detenidas por motivos políticos, entre ellas el dirigente opositor Juan Pablo Guanipa. Guanipa, colaborador cercano de la líder María Corina Machado y uno de los principales críticos del chavismo, salió de prisión en medio de un proceso más amplio de excarcelaciones que ha estado en marcha desde principios de enero, en medio de presión interna y externa por la liberación de quienes consideran detenidos por razones políticas.

Confirmación de la liberación de Guanipa

La excarcelación de Juan Pablo Guanipa fue anunciada por su hijo, Ramón Guanipa, a través de su cuenta en la red social X. En su mensaje, informó que su padre fue liberado luego de más de ocho meses de lo que calificó como “injusta prisión” y de más de un año y medio de separación familiar.

En el mismo pronunciamiento, pidió la liberación inmediata, plena e incondicional de todos los presos políticos, al señalar que “todavía hay cientos de venezolanos encarcelados por razones políticas”.

Un proceso de excarcelaciones en desarrollo

La salida de Guanipa se enmarca en un proceso de liberaciones que comenzó a principios de enero, cuando autoridades del régimen venezolano anunciaron excarcelaciones de personas detenidas por motivos políticos. Organizaciones civiles que monitorean la situación, como Foro Penal y la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), han estado verificando estos casos y actualizando cifras.

Foro Penal informó que este domingo 8 de febrero se habían verificado al menos 30 excarcelaciones adicionales, que se suman a un conteo general de liberaciones iniciadas en enero. Entre los liberados figuran los opositores Perkins Rocha, Jesús Armas y Luis Tarbay, entre otros.

La PUD ha señalado que desde el 8 de enero al menos 391 presos políticos han sido excarcelados según sus verificaciones, aunque ha advertido que el ritmo de las liberaciones ha sido desigual y que cientos de personas aún permanecen detenidas por razones políticas.

Sin embargo, Foro Penal advierte que en Venezuela siguen detenidas más de 600 personas por motivos políticos.

La ley de amnistía y la retórica oficial Este proceso ocurre en paralelo al avance de un proyecto de ley de amnistía, aprobado en primera discusión por el ilegítimo Parlamento venezolano. La iniciativa busca otorgar clemencia a personas detenidas por motivos políticos, con el objetivo de facilitar nuevas excarcelaciones antes de su eventual aprobación definitiva.

El Parlamento, controlado por el oficialismo, ha defendido la medida como un paso para cerrar un capítulo de detenciones políticas, aunque críticos han señalado que la ley aún no ha producido liberaciones masivas ni ha sido implementada de forma transparente.



Pronunciamiento del presidente electo

El presidente electo de Venezuela, Edmundo González, celebró las excarcelaciones, pero afirmó que estas no representan libertad plena. Señaló que la libertad personal no es una concesión ni una medida excepcional, sino un derecho fundamental.

Advirtió que mientras las causas sigan abiertas y persistan medidas restrictivas, amenazas o vigilancia, la persecución continúa. Por ello, reiteró su exigencia de libertad plena e inmediata para todas las personas presas por razones políticas y el cierre definitivo de los procesos arbitrarios.