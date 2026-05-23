El coronel retirado Eric Rojo descarta en VOZ News una intervención militar estadounidense en Cuba, pero ve probable un golpe a Irán

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 22 de mayo, 2026

La confirmación de que el presidente Donald Trump no asistirá este fin de semana a la boda de su hijo mayor alimentó las especulaciones sobre una posible acción militar inminente. Consultado al respecto, el coronel retirado del Ejército de Estados Unidos Eric Rojo descartó una intervención armada en Cuba, pero señaló a Irán como el frente más probable de un golpe estadounidense. Así lo expuso en una entrevista en VOZ News conducida por la directora ejecutiva Karina Yapor.

Sobre el frente cubano, el analista enmarcó el despliegue del portaaviones USS Nimitz frente a las costas de la isla como un instrumento de presión política, y no como el preludio de una operación militar.

"No hay ninguna razón, ningún motivo por el cual llevar a cabo una operación militar", afirmó Rojo. A su juicio, lo que busca Washington es negociar un cambio radical en la isla, y la presión económica resulta suficiente para ese objetivo, sin necesidad de una incursión armada.

Rojo sí planteó que los cargos presentados en Estados Unidos contra Raúl Castro "pudiesen dar pie" a una operación similar a la que terminó con la captura del exdictador Nicolás Maduro en Venezuela, al recordar que delitos como el asesinato no prescriben en la legislación de muchos países, incluido Estados Unidos. Aun así, insistió en que el camino previsible es el de la presión y la negociación.

El coronel también cuestionó la postura de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien había restado sentido a la imputación contra el exdictador cubano tras 30 años de los hechos. Para Rojo, no sorprende que adopte posiciones de ese tipo.

El analista dedicó parte de la entrevista al simulacro que Venezuela anunció para este sábado a petición de Estados Unidos. Lo describió como un "ejercicio de evacuación" y planteó la incógnita de fondo: "La pregunta es a quién se va a evacuar". Según su lectura, que presentó como especulación propia, el objetivo sería ofrecer una salida pactada y sin cargos, un "exilio dorado", a los responsables salientes, en un proceso que, recordó, no ha derramado sangre desde la detención de Maduro.

Al ser consultado sobre qué frente podría explicar la ausencia de Trump en la boda de su hijo, Rojo no dudó: "El de Irán sería el más probable. Creo que es la situación más urgente". Explicó que los representantes iraníes "no quieren dar su brazo a torcer", lo que llevó al presidente a fijar un nuevo ultimátum a petición de socios árabes.

Las exigencias de Washington sobre el programa nuclear iraní, detalló, no admiten negociación. "Hay dos opciones que el presidente pide que no son negociables, que es la eliminación de su programa nuclear totalmente y la extracción del uranio que tienen en Irán", dijo, y precisó que el resto de los puntos sí podría resolverse por la vía diplomática. Para el coronel, la ausencia de Trump en un evento familiar de ese peso es ante todo un mensaje de que está dispuesto a actuar.