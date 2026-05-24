Victoria estratégica de Trump: Irán cede y entregará su uranio enriquecido para frenar los bombardeos de EEUU

Publicado por Andrés Ignacio Henríquez 23 de mayo, 2026

La postura de firmeza militar de la administración Trump ha consolidado un avance crucial en la seguridad de Oriente Medio. Según confirmaron funcionarios norteamericanos al New York Times, el régimen de Irán se ha comprometido formalmente a renunciar a la totalidad de su reserva de uranio altamente enriquecido.

El anuncio inicial del pacto, efectuado por el presidente Donald Trump, contempla no solo la pacificación de la zona sino también la reapertura inmediata del estratégico Estrecho de Ormuz, un triunfo de la diplomacia de la fuerza frente a la inestabilidad global.

El avance se produce en un momento de máxima tensión, luego de que Washington pusiera sobre la mesa planes militares operativos listos para ejecutar.

La capitulación de Teherán representa un giro drástico, dado que las autoridades islámicas se habían negado rotundamente a incluir sus activos nucleares en la primera fase de las conversaciones, pretendiendo postergar el debate para ganar tiempo de maniobra.

El peso del ultimátum militar de Washington

El cambio de postura de los negociadores iraníes responde a la nula tolerancia de la Casa Blanca hacia las tácticas de dilación tradicionales del régimen.

Los emisarios estadounidenses comunicaron a través de intermediarios internacionales que, de no pactarse la entrega inmediata del material atómico en la etapa inicial, Estados Unidos daría por terminada la vía diplomática para proceder con una campaña de destrucción aérea integral.

El Pentágono ya había diseñado opciones tácticas para que el presidente Trump autorizara bombardeos con proyectiles antibúnker contra el complejo nuclear de Isfahán, lugar donde se presume que la dictadura resguarda bajo tierra la mayor parte de sus recursos. Dicha instalación ya había sufrido el impacto de misiles Tomahawk estadounidenses en junio pasado.

Ante el riesgo inminente de una devastación total de su infraestructura militar, y tras evaluarse alternativas de alto riesgo como una incursión de comandos conjuntos, la presión económica y bélica obligó a los clérigos a ceder en las exigencias principales de los Estados Unidos.

El futuro del arsenal atómico y los fondos congelados iraníes

De acuerdo con los registros de la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA), Irán posee un inventario de aproximadamente 970 libras de uranio enriquecido al 60%.

Aunque los detalles técnicos específicos sobre el mecanismo de entrega se dirimirán en las próximas mesas de trabajo, las opciones evaluadas contemplan el traslado del material a un tercer país o su reconversión química a niveles de enriquecimiento inofensivos, imposibles de utilizar para la fabricación de armamento nuclear.

Para asegurar el cumplimiento de lo pactado, la Casa Blanca mantendrá un control estricto sobre los incentivos económicos. El acuerdo prevé la liberación condicionada de miles de millones de dólares en activos iraníes congelados en el extranjero.

No obstante, las autoridades estadounidenses precisaron que el acceso al grueso de estos recursos, destinados a un fondo de reconstrucción administrado por Washington y sus aliados, solo se liberará de forma progresiva a medida que Irán ratifique su salida definitiva del programa nuclear.