El régimen de Nicolás Maduro intentó comprar misiles balísticos a Irán en 2020

Un muñeco de Nicolás Maduro desplegado frente al edificio donde tuvo lugar su segunda comparecencia ante un tribunal federal en la ciudad de Nueva York, el 26 de marzo de 2026.John Lamparski-AFP.

Publicado por Andrés Ignacio Henríquez 9 de abril, 2026

Un documento interno del régimen venezolano reveló que, en 2020, Caracas dio pasos concretos para adquirir un sistema de misiles balísticos iraní valorado en más de 400 millones de dólares, en una operación que finalmente no se concretó tras la presión de Estados Unidos.

La información, divulgada por POLITICO, aporta nueva evidencia sobre el alcance de la cooperación militar entre Venezuela e Irán durante los años más tensos de la relación con Washington.

La administración Trump estaba al tanto de las negociaciones

Según el reporte, el Ministerio de Defensa venezolano aprobó en enero de 2020 un memorando que detallaba el mecanismo de compra del sistema de misiles. El documento incluía la canalización de fondos a través de empresas estatales y contemplaba incluso su despliegue desde plataformas navales.

Aunque durante años circularon versiones sobre negociaciones sobre aspectos militares entre Caracas y Teherán, este memorando sugiere que las conversaciones estaban más avanzadas de lo que se conocía públicamente.

Sin embargo, el sistema nunca fue entregado. De acuerdo con Elliott Abrams, quien se desempeñó como Representante Especial para Venezuela durante la administración de Donald Trump, Estados Unidos estaba al tanto de los contactos y dejó clara su oposición.

“Transmitimos que eso no era aceptable”, afirmó Abrams, señalando que las gestiones finalmente se detuvieron.

La compra habría implicado un alto costo geopolítico para Maduro

El intento de adquisición se produjo en un contexto de fuertes sanciones y presión internacional contra el régimen de Nicolás Maduro, durante el primer gobierno de Trump. Analistas citados por POLITICO coinciden en que avanzar con un acuerdo de este tipo habría implicado un alto costo geopolítico para Caracas.

Además, la ya deteriorada economía venezolana planteaba dudas sobre la viabilidad financiera de una compra de tal magnitud, en medio de una crisis humanitaria y una fuerte caída de los ingresos petroleros.

Aun así, la relación entre Venezuela e Irán no era nueva. Desde la era de Hugo Chávez, ambos países habían fortalecido sus vínculos políticos, energéticos y, en menor medida, militares, en oposición a la influencia de Estados Unidos.

Preocupaciones de seguridad en Washington

El posible acceso de Venezuela a tecnología de misiles balísticos generó preocupación en círculos de seguridad nacional en Washington, especialmente por el potencial alcance de este tipo de armamento.

Funcionarios estadounidenses han señalado, ya desde el propio 2020, que la cooperación entre Caracas y Teherán podría representar un riesgo estratégico en el hemisferio occidental.

Por ahora, no hay indicios de que el plan haya sido reactivado en medio de uno de los momentos más críticos de la relación entre Trump y el régimen iraní. El documento, sin embargo, deja en evidencia hasta qué punto el régimen venezolano exploró opciones militares con enemigos de los Estados Unidos.