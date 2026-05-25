EN VIVO | Trump exige una amplia adhesión a los Acuerdos de Abraham como parte del acuerdo de paz con Irán

Publicado por Williams Perdomo 25 de mayo, 2026

El presidente Donald Trump dijo este domingo que les había dicho a los negociadores estadounidenses que "no se apresuraran a llegar a un acuerdo" con Irán, en medio de la expectativa de que un acuerdo para poner fin a la guerra en Medio Oriente estuviera cerca. Entre tanto, Irán advirtió este lunes que, si bien se habían logrado algunos avances, aún no estaba cerca de llegar a un acuerdo con Estados Unidos para poner fin a la guerra en Oriente Medio.

Los precios mundiales del petróleo se desplomaron ante el renovado optimismo sobre un posible acuerdo, después de que el alto diplomático estadounidense Marco Rubio sugiriera que se podría alcanzar un acuerdo en el transcurso del día.

Las fuerzas estadounidenses e iraníes han respetado un alto el fuego desde el 8 de abril, mientras los diplomáticos presionan para lograr una solución negociada, aunque Irán ha mantenido el control sobre el transporte marítimo en el Golfo a través del estrecho de Ormuz y la Armada estadounidense ha intentado bloquear los puertos iraníes.

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10:00 Am Trump exige una amplia adhesión a los Acuerdos de Abraham como parte del acuerdo de paz con Irán

17:00 25/05/2026 17:00 25/05/2026 El presidente estadounidense, Donald Trump, instó el lunes a las naciones de mayoría musulmana de Oriente Medio y de otras regiones a normalizar sus relaciones con Israel como parte del incipiente acuerdo de paz con Irán.



En una extensa publicación en redes sociales, Trump enumeró los países con cuyos líderes habló en una teleconferencia el sábado sobre los esfuerzos para poner fin a la guerra con Irán.



"Tras todo el trabajo realizado por Estados Unidos para intentar resolver este complejo problema, debería ser obligatorio que todos estos países, como mínimo, firmen simultáneamente los Acuerdos de Abraham."

08:00 Am Delegación de Irán visita Catar para conversar sobre negociaciones con EE UU y fondos congelados

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