California: el dueño de la “Casa Trump” murió tras una brutal golpiza frente a su casa

Publicado por Joaquín Núñez 25 de mayo, 2026

Kerry Sheron, veterano del Ejército y dueño de la famosa "Casa Trump" en California, murió tras un brutal ataque recibido frente a su casa. La víctima falleció el lunes debido a lesiones sufridas el pasado miércoles 20 de mayo. El principal sospechoso del ataque es Thomas Caleb Butler, quien se encuentra detenido en el centro de detención de Vista, en el condado de San Diego.

El veterano residía en la ciudad de Escondido, donde era conocido por exhibir banderas estadounidenses, mensajes e imágenes a favor del presidente Donald Trump afuera de su residencia, popularmente apodada como la "Casa Trump".

Según la investigación, Sheron primero fue derribado y luego recibió reiterados golpes en la cabeza mientras permanecía en el suelo. De acuerdo con los fiscales, uno de los agravantes del caso es que Butler habría atacado a Sheron sin provocación previa.

"Se trató de un ataque no provocado contra un anciano en su domicilio de Escondido. Un testigo intervino y el acusado en este caso se le acercó, se abalanzó sobre él, le propinó un puñetazo y le profirió amenazas delictivas", declaró el fiscal Ross García.

Sheron pasó varios días internado en terapia intensiva, aunque su esposa, María, había declarado que el cuadro era demasiado grave, por lo que no esperaba que su compañero sobreviviera. Finalmente, perdió la vida el lunes 25 de mayo.

Aunque el sospechoso inicialmente huyó a pie, las autoridades lograron localizarlo rápidamente gracias a la colaboración de algunos testigos. Por el momento, las autoridades no han encontrado pruebas que permitan concluir que el ataque tuvo una motivación política, aunque familiares y sectores conservadores señalaron esa posibilidad debido a la visibilidad pública de la vivienda de Sheron.

"Kerry Sheron, un veterano del Ejército de 69 años, ha fallecido tras ser brutalmente agredido frente a su casa. Exhibía con orgullo banderas estadounidenses y apoyaba al presidente de los Estados Unidos. ¡Recemos por su familia! Esta violencia es INACEPTABLE", publicó en su cuenta de X el America First Policy Institute, un think tank conservador fundado en 2021 para idear y promover políticas públicas alineadas con la agenda del presidente Trump.

Butler se encuentra acusado de diversos cargos, entre ellos asesinato, abuso de ancianos, amenazas criminales y agresión. El hombre sigue detenido y sin derecho a fianza con la audiencia judicial pautada para el próximo 3 de junio.

Según le dijo un amigo de Butler al California Post, el acusado estaba tomando medicación para una enfermedad mental.