Encuesta: Venezuela respalda a Donald Trump mientras María Corina Machado arrasaría en cualquier escenario electoral

Publicado por Andrés Ignacio Henríquez 8 de abril, 2026

El más reciente trabajo de la encuestadora venezolana Meganálisis, realizado entre el 24 y el 31 de marzo de 2026, ofrece una radiografía nítida del sentir venezolano: el país mantiene una profunda gratitud hacia el liderazgo de Donald Trump, mientras que María Corina Machado sostiene una abrumadora intención de voto.

El prestigio del presidente estadounidense se mantiene sólido en territorio venezolano. Un contundente 74.5% de la población manifiesta sentirse agradecida con Donald Trump. Para los venezolanos, las acciones decisivas de Washington siguen siendo el principal faro de esperanza.

El pasado 6 de marzo, el presidente Trump compartió en Truth Social otro trabajo de Meganálisis, que para ese momento situaba en 82.9% el total de los venezolanos que se sentían agradecidos con él y con su política hacia Venezuela.

Sin embargo, el estudio detecta que la aprobación de Trump en el país suramericano es sensible a la retórica diplomática: el 83.8% de los encuestados rechaza que use un lenguaje de elogio hacia figuras del oficialismo, específicamente hacia Delcy Rodríguez. Esto ha sucedido en repetidas ocasiones en el último mes, luego de que Estados Unidos levantara las sanciones económicas contra Rodríguez y la reconociera como un liderazgo legítimo.

Apoyo aplastante a María Corina Machado

El escenario electoral no deja lugar a dudas. En una contienda abierta, María Corina Machado pulveriza a cualquier rival con un 68.9% de intención de voto.

Lo más revelador ocurre en los escenarios de confrontación directa: si la elección fuese hoy entre Machado y Rodríguez, Machado arrasaría con un 83.1% frente a un escaso 4.2% de la funcionaria chavista. En un escenario de tres candidatos, añadiendo al dirigente Enrique Márquez, la fundadora del partido Vente Venezuela retiene el 81.2% del favor popular.

Un rechazo a Delcy Rodríguez que no deja de crecer

Mientras la narrativa oficialista intenta posicionar a Delcy Rodríguez como la cara de una conducción económica estable, la realidad de los datos es demoledora. El 92.3% de los venezolanos desaprueba que la líder del régimen interino esté al frente de la transición, una cifra que aumentó un 2.2% en el último mes.

Para el venezolano de a pie, la permanencia de figuras como Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez o Diosdado Cabello es sinónimo de desconfianza e ilegitimidad.

Economía y reformas urgentes

Según las conclusiones del informe, los venezolanos priorizan la justicia y la rendición de cuentas sobre procesos de reconciliación que impliquen impunidad. Existen niveles “en extremo elevados” de rechazo hacia los responsables de lo padecido en el país los últimos 27 años.

La encuesta de Meganálisis revela que existe un consenso mayoritario sobre la inviabilidad económica del chavismo en Miraflores.

El informe también pone el foco en la brecha entre los anuncios internacionales y la cotidianidad de los venezolanos. Mientras el presidente Trump ha mencionado el flujo de capital petrolero hacia Venezuela, el 90.3% de los ciudadanos asegura no percibir mejoras en su calidad de vida.

El salario mínimo es percibido como insuficiente para cubrir la canasta básica y se refleja “una brecha persistente entre los ajustes remunerativos y el costo de la vida”. Además, “los padecimientos de pésima calidad de vida se mantienen intactos”.

Los venezolanos concuerdan en que se necesita una urgente reestructuración nacional, eliminando estructuras chavistas que son percibidas “como entes corruptos y fuentes de abusos”, como es el caso de los Consejos Comunales.