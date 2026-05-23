El "plan de tres fases" de Washington para Venezuela se hace sentir con maniobras militares de EEUU sobre Caracas y Machado anunciando candidatura desde Panamá

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 23 de mayo, 2026

La estrategia de Washington para impulsar la transición política en Venezuela pisó fuerte este sábado en dos escenarios simultáneos. En Caracas, helicópteros y buques de guerra de Estados Unidos protagonizaron un operativo militar en torno a su embajada que la propia misión enmarcó como un avance dentro de esa hoja de ruta de “tres fases” anunciadas por las autoridades estadounidenses, incluyendo el secretario de Estado, Marco Rubio. Mientras tanto, en Ciudad de Panamá, casi a la misma hora, la líder opositora María Corina Machado confirmó su candidatura presidencial y su regreso al país como parte del mismo plan de la Administración Trump. Dos hechos que, al menos en el papel, lucen cómo un avance en la ruta de la Casa Blanca.

"Seguimos avanzando en el plan de tres fases del presidente para Venezuela", informó la Embajada de Estados Unidos en Caracas a través de sus redes sociales, mientras desarrollaba lo que calificó como "un ejercicio de respuesta militar estadounidense". Anterior, el régimen interino de Delcy Rodríguez había dicho que Estados Unidos llevaría adelante un ejercicio de evacuación rutinario autorizado por el Gobierno de Venezuela. Horas antes, en Panamá, Machado había situado su propio papel dentro de ese mismo esquema: dijo que su retorno a Venezuela, que aún no tiene fecha, busca "acompañar y fortalecer el plan que ha presentado el secretario de Estado en sus tres etapas y prepararnos para la cuarta fase", que definió como "la reconstrucción de nuestro país".

En estos momentos se está llevando a cabo un ejercicio de respuesta militar estadounidense en la Embajada de los Estados Unidos en Caracas. Garantizar la capacidad de respuesta rápida del ejército es un componente clave de la preparación de la misión, tanto aquí en Venezuela como… pic.twitter.com/PpEwghap8r — Embajada de los EE.UU. en Caracas (@usembassyve) May 23, 2026

El comandante del #SOUTHCOM, el general Francis L. Donovan, estuvo hoy en Caracas, Venezuela, en su segunda visita oficial al país. Participó en conversaciones bilaterales con altos representantes del gobierno interino, se reunió con el liderazgo y el personal de la Embajada de… https://t.co/KNdenQdOPf — Embajada de los EE.UU. en Caracas (@usembassyve) May 23, 2026

En la capital venezolana, lo que el régimen de Rodríguez había anunciado como “un simulacro de evacuación” ante emergencias médicas terminó adquiriendo el tono de una demostración de fuerza. El operativo contó con el buque de asalto anfibio USS Iwo Jima (LHD7) y el crucero misilístico USS Lake Erie (CG70), posicionados a menos de seis millas náuticas de La Guaira, donde está el principal aeropuerto de Venezuela: Maiquetía. Desde el Iwo Jima despegó un helicóptero MH-60S Knighthawk —con el código de llamada RWDY71— que sobrevoló la ciudad ingresando por el corredor de Tacagua, según los medios locales. En tierra, una alarma, una ambulancia y un camión de bomberos completaron el ejercicio, que transcurrió sin incidentes reales.

La supervisión estuvo a cargo del general Francis Donovan, jefe del Comando Sur, quien afirmó: "Estamos comprometidos con una Venezuela libre, segura y próspera para los venezolanos".

La autorización para los ejercicios la había anunciado el viernes el canciller Yván Gil, con la coordinación de la Cruz Roja Venezolana. Para el régimen chavista de Delcy Rodríguez la situación es, cuanto menos, humillante, pues todo transcurre meses después de la captura del exdictador Nicolás Maduro el pasado 3 de enero. El propio USS Iwo Jima fue la nave que trasladó inicialmente al exdictador tras su captura.

Si las maniobras militares representan una demostración de fuerza, Machado representa la parte política del plan. La líder opositora y Premio Nobel de la Paz confirmó en Panamá que será candidata en unas eventuales elecciones "limpias y libres", aunque aclaró que competiría con quien quiera presentarse: "Yo seré candidata, pero podrá haber otros". Sobre su regreso al país no dio mayores detalles, pero aseveró: "La respuesta es sí y será pronto".

La líder opositora también calculó "entre 7 y 9 meses" para un eventual proceso electoral, plazos que "se pueden acortar si hubiese los recursos (…) y la voluntad".

En su alocución, Machado insistió en la urgencia de designar un nuevo Consejo Nacional Electoral acorde con la Constitución, paso que considera imprescindible para una transición real. El despliegue en Caracas, por su parte, exhibió el alcance del respaldo militar de Washington a esa transición.

María Corina Machado habla durante una conferencia de prensa en Ciudad de PanamáAFP

Consultada sobre la relación del régimen de Delcy Rodríguez y la Administración Trump, Machado restó importancia: “Trump ha sido claro cuando ha dicho que le parece extraordinario que la señora Delcy Rodríguez cumpla sus instrucciones (…) A quien no le parece maravilloso es a los aliados de la señora Delcy Rodríguez”.

Finalmente, Machado también envió un mensaje de unidad dentro de la oposición venezolana que hoy ella lidera: “Muchos pensaban que los que estamos aquí jamás nos íbamos a sentar en una misma mesa, pero lo hicimos para echar este país adelante. Que tenemos diferencias, por supuesto, pero hay un propósito: Liberar a nuestro país y avanzar a la transición a través de unas elecciones libres”.