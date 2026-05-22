China restringe las exportaciones de precursores de drogas a Norteamérica

Publicado por Diane Hernández 22 de mayo, 2026

(AFP) China impuso este viernes controles a la exportación a Norteamérica de tres sustancias químicas que se utilizan para fabricar droga, al calor de una creciente cooperación de Washington y Pekín contra el narcotráfico.

A partir de ahora, será necesario obtener licencias de organismos gubernamentales para exportar estos productos químicos a Estados Unidos, Canadá y México, indicó el ministerio chino de Comercio en un comunicado citado por la AFP.

De China proviene la gran mayoría de los precursores que se utilizan para fabricar fentanilo, un opioide altamente potente que ha provocado una mortal epidemia de drogas en el país.

China en la cadena de suministro de fentanilo

Washington había mantenido un arancel del 10% a los bienes chinos en represalia por el presunto papel de China en la cadena de suministro de fentanilo.

Las nuevas restricciones de Pekín llegaron una semana después de que el presidente chino, Xi Jinping, y su homólogo Donald Trump se reunieran en Pekín, donde intentaron estabilizar las turbulentas relaciones que guardan ambos países.