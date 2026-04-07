Trump bromea con que ganaría la presidencia de Venezuela y aprendería español “rápidamente”

Publicado por Andrés Ignacio Henríquez 6 de abril, 2026

El presidente Donald Trump volvió a situar a Venezuela en el centro de sus declaraciones al sugerir que podría postularse a la presidencia del país suramericano tras concluir su actual gestión en la Casa Blanca.

Las declaraciones fueron realizadas durante una conferencia de prensa este lunes, en la que Trump abordó los detalles de la operación que rescató a militares estadounidenses que se encontraban tras las líneas enemigas en Irán. Además, ahondó en la situación de Oriente Medio.

En ese contexto, introdujo el tema venezolano al afirmar que cuenta con niveles de apoyo que, según sus palabras, superarían a los de cualquier figura política en la historia reciente del país.

“El pueblo de Venezuela dice que si me postulara a la presidencia, tendría un apoyo mayor que nadie en Venezuela”, señaló el mandatario, añadiendo que, una vez concluida su etapa en la presidencia de Estados Unidos, “podría ir a Venezuela” y competir por el cargo.

Trump calificó esa posibilidad como una “opción maravillosa”, en el marco de una intervención marcada por referencias cruzadas a conflictos internacionales y operaciones de seguridad.

“Aprenderé español rápidamente. No me llevará mucho tiempo. Se me dan bien los idiomas e iré a Venezuela. Me postularé a la presidencia. Pero estamos muy contentos con la presidenta electa que tenemos ahora mismo”, dijo.

Trump ha reiterado en distintas ocasiones su postura sobre el papel de Estados Unidos en América Latina y su relación con Venezuela, particularmente en temas vinculados a seguridad, recursos energéticos y estabilidad regional.

Durante una reunión de gabinete el mes pasado, el presidente ya había mencionado, en tono informal, la posibilidad de competir políticamente en Venezuela.