El Supremo retrasa de nuevo la decisión sobre el recurso de Trump en el caso de E. Jean Carroll

La ex columnista de la revista E. Jean Carroll llega al tribunal federal de Manhattan en Nueva York AFP

Publicado por Just The News 25 de mayo, 2026

El Tribunal Supremo ha aplazado de nuevo la evaluación de la petición del presidente Donald Trump de revisar la sentencia civil de 5 millones de dólares en su contra en el caso de abusos sexuales y difamación interpuesto por la escritora E. Jean Carroll.

El caso tiene su origen en la demanda federal presentada por Carroll en 2022 en la que alegaba que Trump la agredió sexualmente en un probador de unos grandes almacenes de Manhattan en 1996 y posteriormente la difamó al desestimar sus afirmaciones como un "bulo". Un jurado dio la razón a Carroll en 2023, concediéndole 5 millones de dólares. El Tribunal de Apelación del Segundo Circuito de EE.UU. confirmó el veredicto a finales de 2024.

La apelación de Trump ante el Tribunal Supremo, presentada en noviembre de 2025, argumenta que el tribunal de primera instancia permitió indebidamente el testimonio de otras mujeres que le acusaron de agresión, así como la infame cinta Access Hollywood de 2005. El equipo legal de Carroll replicó que esas pruebas no afectaban al resultado dada la solidez del caso en su conjunto.

La petición ha estado completamente informada desde enero, pero los jueces han reprogramado el examen del caso 11 veces, la última el miércoles. El tribunal no ha dado explicaciones sobre los repetidos retrasos.

Los observadores legales han especulado que los aplazamientos podrían estar relacionados con una sentencia por difamación de 83 millones de dólares que Carroll ganó contra Trump, que él ha indicado que también podría pedir a la Corte Suprema que revise.

Actualmente, los magistrados tienen previsto discutir la petición en una conferencia privada el jueves, aunque el asunto podría posponerse de nuevo.

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