Sobredosis infantil en Milwaukee: qué se sabe del caso que conmociona a Wisconsin

Un biberón de bebé en una imagen de archivo Hans Lucas via AFP

Publicado por Diane Hernández 25 de mayo, 2026

Una mujer de 31 años de Milwaukee enfrenta múltiples cargos por delitos graves tras ser acusada por la muerte de su hijo de apenas tres meses, luego de que una investigación revelara la presencia de varias sustancias narcóticas en el cuerpo del menor, incluido fentanilo.

Las autoridades identificaron a la acusada como Tashae Goodman, quien enfrenta un cargo de homicidio imprudente en primer grado y dos cargos adicionales de negligencia crónica hacia un menor con resultado de muerte, según información reportada por el Milwaukee Journal Sentinel y otros medios regionales.

La llamada al 911 y el inicio de la investigación

De acuerdo con los documentos citados por medios locales, el incidente ocurrió el 22 de marzo, cerca de las 4:00 de la madrugada, cuando Goodman llamó a los servicios de emergencia para reportar que su bebé no respiraba.

Paramédicos acudieron al lugar e intentaron reanimar al menor, pero los esfuerzos no tuvieron éxito.

Según reportes judiciales, la madre indicó inicialmente a los operadores del 911 que se había quedado dormida sobre el bebé mientras ambos estaban en un sofá. Más tarde, durante entrevistas con investigadores, explicó que había alimentado al niño alrededor de la 1:00 a.m. y posteriormente lo colocó a dormir entre su cuerpo y el sofá.

La mujer declaró que despertó alrededor de las 3:40 a.m. y encontró al menor atrapado entre el respaldo y uno de los cojines.

También afirmó a investigadores que el bebé presentaba sangrado en la nariz y la cabeza cuando lo encontró.

Qué encontraron las autoridades esultados toxicológicos.

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​Según documentos citados por medios locales, las pruebas realizadas detectaron la presencia de múltiples sustancias en el organismo del menor:

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Fentanilo

​Xilacina

​Heroína

​Oxicodona ​​Además, las autoridades señalaron que el biberón utilizado durante la última alimentación del bebé también dio positivo por fentanilo.

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​Los investigadores no han divulgado públicamente cómo las sustancias llegaron al biberón ni han detallado otros elementos relacionados con la cadena de exposición. La investigación tomó un giro más grave después de los r​Según documentos citados por medios locales, las pruebas realizadas detectaron la presencia deen el organismo del menor:​​Además, las autoridades señalaron que el biberón utilizado durante la última alimentación del bebé también dio positivo por fentanilo.​Los investigadores no han divulgado públicamenteni han detallado otros elementos relacionados con la cadena de exposición.

Arresto y proceso judicial

Según los reportes, Goodman fue arrestada el 17 de mayo y posteriormente acusada formalmente.

Fue ingresada en la cárcel del condado de Milwaukee y un juez fijó una fianza de 250.000 dólares. La acusada compareció inicialmente ante el tribunal esta semana y deberá regresar el 28 de mayo para una audiencia preliminar.

Hasta el momento, los cargos representan acusaciones formales y el proceso judicial continúa abierto.

Un caso que vuelve a poner el foco sobre el fentanilo

La muerte ocurre en medio de una crisis nacional vinculada al fentanilo, un opioide sintético extremadamente potente que continúa siendo una de las principales causas de muertes por sobredosis en el país.

Especialistas en salud pública han advertido durante años sobre el riesgo de exposición accidental a estas sustancias, especialmente en hogares con presencia de menores.

Aunque los detalles específicos del caso aún forman parte de la investigación judicial, la tragedia ha provocado una fuerte reacción debido a la corta edad de la víctima y a las circunstancias descritas por las autoridades.