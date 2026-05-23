Trump anuncia un memorando de paz con Irán y la reapertura del Estrecho de Ormuz tras meses de guerra

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 23 de mayo, 2026

El presidente Donald Trump anunció este sábado desde la Oficina Oval que un acuerdo de paz con la República Islámica de Irán está "largamente negociado", a falta de su finalización, tras una ronda de llamadas con líderes de Medio Oriente y aliados regionales. El anuncio, difundido en su red Truth Social, incluyó un punto que los mercados y los ciudadanos de EEUU y el mundo estaban esperando: la reapertura del Estrecho de Ormuz, el corredor marítimo por el que circula cerca de una quinta parte del petróleo mundial.

"Un acuerdo ha sido largamente negociado, sujeto a su finalización, entre Estados Unidos de América, la República Islámica de Irán y los demás países mencionados", escribió Trump, en referencia a un Memorando de Entendimiento "relativo a la PAZ". Luego, precisó: "Además de muchos otros elementos del acuerdo, el Estrecho de Ormuz será abierto".

El presidente también detalló que la llamada involucró a una amplia coalición de líderes regionales: el príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman, el presidente emiratí Mohammed bin Zayed, el emir de Catar Tamim bin Hamad y su primer ministro, el jefe del Ejército de Pakistán, el mariscal Asim Munir; el presidente turco Recep Tayyip Erdogan, el egipcio Abdel Fattah El-Sisi, el rey Abdullah II de Jordania y el rey Hamad bin Isa de Baréin. Por separado, Trump dijo que habló con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en una conversación que "fue muy bien".

Los detalles finales del pacto "se anunciarán en breve", culminó el líder republicano.

El anuncio se produce tras meses de conflicto entre Washington y Teherán. La guerra, que llegó a colocar a Trump al borde de ordenar bombardeos masivos sobre territorio iraní, derivó semanas atrás en un cese al fuego de carácter condicional. A lo largo del proceso, el Estrecho de Ormuz —que Irán controló como medida de presión— se convirtió en el eje central de la disputa diplomática. Su reapertura, de hecho, figuró como condición central en cada paso de la negociación, mediada en buena parte por Pakistán.

Sin embargo, por ahora no se han divulgado los detalles oficiales del acuerdo. El Comando Central de Estados Unidos anunció recientemente un hito al haber desviado un centenar de buques comerciales durante un bloqueo marítimo de semanas a los puertos iraníes, orientado a asfixiar económicamente al país. El secretario de Estado, Marco Rubio, había señalado antes del anuncio de Trump que los negociadores avanzaban, y subrayó que cualquier resolución exigiría a Irán mantener abierto el Estrecho de Ormuz sin cobrar peajes y entregar su uranio enriquecido.