Polémica en España por el plantel de jugadores elegido para disputar el Mundial: ¡ni un solo jugador del Real Madrid!

Publicado por Carlos Dominguez 25 de mayo, 2026

Este lunes, Luis de la Fuente, entrenador español de fútbol, hizo oficial la lista de los 26 jugadores que representarán a España en el Mundial de 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. El seleccionador ha desvelado la convocatoria durante un acto celebrado en el Espacio Movistar.

La lista ha generado una fuerte polémica, siendo la ausencia total de jugadores del Real Madrid la noticia más comentada. Es la primera vez en 92 años que España acude a un Mundial sin ningún madridista. Por el contrario, el FC Barcelona es el club más representado, con ocho futbolistas.

Hasta la fecha, la convocatoria con menos jugadores del Real Madrid en la historia de la selección española fue la del Mundial de Brasil 1950, en la que solo participó un madridista: el delantero Luis Molowny.

Lamine Yamal lidera una convocatoria sin madridistas

A pesar de no haber jugado en las últimas semanas por una lesión, el joven delantero del Barcelona Lamine Yamal se posiciona como el líder de la convocatoria de España para el Mundial 2026. Por otra parte, Eric García, del FC Barcelona, y Marc Pubill, del Atlético de Madrid, son las principales novedades de la lista de Luis de la Fuente.

"No miro si un jugador viene de un club o de otro. Miro de forma global si puede ser jugador de la selección española", afirmó el seleccionador, al ser preguntado por la ausencia de futbolistas madridistas.

La lista de convocados de España para el Mundial 2026

Porteros: Unai Simón (Athletic Club), David Raya (Arsenal), Joan García (Espanyol).

Defensas: Marc Cucurella (Chelsea), Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen), Pau Cubarsí (FC Barcelona), Aymeric Laporte (Athletic Club), Eric García (FC Barcelona), Pedro Porro (Tottenham), Marcos Llorente (Atlético de Madrid), Marc Pubill (Atlético de Madrid).

Centrocampistas: Rodri (Manchester City), Pedri (FC Barcelona), Martín Zubimendi (Arsenal), Fabián Ruiz (Paris Saint-Germain), Dani Olmo (FC Barcelona), Gavi (FC Barcelona), Mikel Merino (Arsenal), Álex Baena (Villarreal).

Delanteros: Lamine Yamal (FC Barcelona), Nico Williams (Athletic Club), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Yeremy Pino (Villarreal), Ferran Torres (FC Barcelona), Borja Iglesias (Celta de Vigo), Víctor Muñoz (Valencia).